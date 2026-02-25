2026年3月上旬、Harewithからメンズ用冷感アームカバー「侍アーム」が発売されます。

真夏のランニングや屋外作業で負担が出やすい腕まわりを、冷感とUV対策の両面で支える設計です。

監修は現役ランナーで大阪府交野市マラソンPR大使の松本圭司氏が担当しています。

Harewith「瞬間冷却UVカット対応メンズ用アームカバー侍アーム」

販売開始時期：2026年3月上旬販売チャネル：Amazon、楽天市場 他ECサイトカラー：3色（ブラック、ダークグレー、ネイビー）商品名：侍アーム（SAMURAI ARM）

Harewithは、KAWA Villageが展開するオリジナル商品のブランドです。

同ブランドは、暑熱環境での不快感や紫外線負担に対応する実用性重視のアイテムを企画しています。

今回の「侍アーム」は、冷たさと防御力とズレにくさを同時に狙ったメンズ向けモデルです。

瞬間冷却と吸汗速乾の着用感

生地温度差：最大-5℃（未着用時との比較）

接触冷感素材により、装着直後にひんやりした触感を得られる仕様です。

吸汗速乾機能は気化熱を利用するため、汗をかきやすい真夏でもベタつきを抑えやすい構成となっています。

UVカット性能と日差し対策

UVカット率：99.9%紫外線保護指数：UPF50+

国内第三者検査機関で確認された数値なので、日差しが強い時間帯のトレーニングや移動時に使いやすい指標です。

日焼け止めの塗り直し負担を減らしながら腕を覆えるため、長時間の屋外活動にも向いた設計です。

ランナー監修のフィット設計

監修：松本圭司氏（大阪府交野市マラソンPR大使）

腕振りが続く運動中でもズレにくく、血流を妨げにくい締め付け感を目指したパターンが採用されています。

強い圧迫に頼らずに安定させる方向なので、移動や作業をまたぐ一日にも合わせやすい使用感です。

サイズ展開と素材・安全性

Sサイズ：全長40〜41cm / 上腕範囲22〜26cmM/Lサイズ：全長42〜43cm / 上腕範囲26〜30cm素材：ナイロン87%、ポリウレタン13%ホルムアルデヒド検査：合格

ナイロン主体の生地に伸縮性素材を組み合わせ、スポーツだけでなく建設現場や農作業でも使える耐久性を確保しています。

肌に直接触れる前提で安全性検査まで実施されている点も、日常使いしやすいポイントです☆

暑さと紫外線の対策を腕まわりでまとめたい人にとって、指標が明確で選びやすい仕様です。

運動時にも作業時にも同じ装備で使えるため、真夏の装備を一本化したい場面でも役立ちます。

体感-5℃で真夏の腕をしっかり守る！

Harewith「瞬間冷却UVカット対応メンズ用アームカバー侍アーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 侍アームの販売開始時期はいつですか。

2026年3月上旬です。

Q. UV対策性能はどのくらいですか。

UVカット率99.9%で、UPF50+を取得しています。

Q. サイズ展開はどうなっていますか。

Sサイズは全長40〜41cm・上腕範囲22〜26cmで、M/Lサイズは全長42〜43cm・上腕範囲26〜30cmです。

