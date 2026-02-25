◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本-中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)

男子日本代表が25日に沖縄で前日練習を行い、富樫勇樹選手が試合への意気込みを語りました。

新たに桶谷大ヘッドコーチが就任してからの初戦へ向け「しっかり練習できた」と話した富樫選手。「新体制になって数回の練習で迎える試合だが、呼ばれている選手はほとんど変わっていない。自分たちのやりたいバスケットや強みは変わらないので、速い展開からのバスケットをやっていきたい」と意気込みます。

選手投票によって新たにキャプテンに選ばれた富樫選手ですが、「各選手がBリーグの所属チームではリーダーなので、特に僕がキャプテンとしてどうこうすることはない。しっかり危機感を持ってやってくれていると思う」と各選手自らの姿勢を評価。「試合では全員が戦う気持ちを持って、みんなでいい雰囲気を作っていきたい」と話しました。

対戦相手の中国はサイズのある選手も多いですが、「まず3ポイントを決めないことには相手チームも出てこない」と分析。「3ポイントをしっかり決めて相手を外に出して得点したいので、決定力がものすごく大事」とゲームプランを語りました。

今回は沖縄で行われる2連戦。富樫選手は「ホームでできる心強さ」があると語り、「中国・韓国に2連勝できるように頑張りたい」と意気込みました。

2027年のW杯へ向け、日本代表はここまでアジア地区1次予選Window1で台湾に連勝し、グループBの首位。一方の中国は連敗スタートとなっています。