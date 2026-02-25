女性複業人財を地域課題の解決へつなぐAile Proが、支援モデルを刷新しました。

今回のリニューアルでは、海外と地域の女性人財を組み合わせたチーム伴走型へ軸足を移しています。

単発マッチング中心だった従来設計から、自治体や地域企業に継続伴走する運用へ進んだ点が注目ポイントです。

Aile Pro「グローカル・プロジェクト型支援プラットフォーム」

リニューアル日：2026年1月28日モデル事業年度：令和7年度本社所在地：東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F

Aile Proは、海外と日本地域をつなぐグローカル女性人財がチームで伴走するプロジェクト型支援サービスです。

運営元のエール株式会社は、女性支援団体「パラレルキャリア推進委員会」を運営し、女性活躍と複業推進を軸に活動しています。

今回のリニューアルでは、地域の担い手不足に向き合う実装モデルとして、支援体制を本格展開中。

グローカル・プロジェクトチームの編成

編成：海外在住メンバー×日本各地の地域在住メンバー参画単位：個人単位ではなくプロジェクトチーム

海外経験で得た視点と地域現場の実務感覚を組み合わせることで、課題の切り分けと実行の両面を進めやすい体制です。

チーム単位で動く設計により、単発対応で終わりにくいプロジェクト推進を目指しています。

プロジェクト型支援と契約形態

支援範囲：プロジェクト設計・実行・運営契約形態：プロジェクト型支援・直接業務委託契約

課題の整理段階から運営まで一体で支援できるため、自治体や地域企業が導入時の設計負担を下げやすい仕組みです。

フェーズに応じて直接業務委託にも切り替えられるため、実行局面での柔軟性も確保されています。

AI Navigatorによる才能プロファイリング

新機能：AI Navigator可視化対象：強み・特性・活躍可能性

出産や育児や転居でキャリアが分断されやすい女性人財の経験を、可視化して再編集するための機能として実装されています。

自己理解を言語化しやすくなることで、複業参加の心理的ハードルを下げる狙いです。

消滅可能性都市ゼロ宣言と展開方針

スローガン：消滅可能性都市ゼロ宣言重点連携先：自治体・地域企業

人口減少や担い手不足に直面する地域で、女性が継続的に関わる関係人口モデルを構築する方針が示されています。

今後は地域連携を拡大しながら、他地域への横展開を進める計画です☆

地域課題の解決は、単発の業務委託だけでは進みにくい局面が増えています。

チーム編成と継続伴走を前提にしたAile Proの刷新は、地域支援の運用設計を見直す動きとして注目できます。

海外と地域をつなぐ女性複業の実装モデル！

Aile Pro「グローカル・プロジェクト型支援プラットフォーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. Aile Pro グローカル・プロジェクト型支援プラットフォームの場所はどこですか？

本社所在地は東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9Fです。

Q. Aile Pro グローカル・プロジェクト型支援プラットフォームの最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. Aile Pro グローカル・プロジェクト型支援プラットフォームの詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海外と地域をつなぐ女性複業の実装モデル！Aile Pro「グローカル・プロジェクト型支援プラットフォーム」 appeared first on Dtimes.