国際女性デーにあわせて、ナガセビューティケァが80代現役マネージャー2名の座談会を公開しました。

登場するのは89歳と82歳で、どちらも48年以上にわたり美と健康の現場で活動を続けるアクティブシニアです。

年齢を重ねても社会とつながりながら働くヒントを、実体験の言葉から読み取れる内容となっています。

ナガセビューティケァ「アクティブシニア女性の働き方座談会」

公開日：2026年2月24日国際女性デー：2026年3月8日座談会登場人数：2名登場者年齢：89歳・82歳

ナガセビューティケァは、化粧水や美容液、クレンジング、サプリメントを開発・販売する化粧品・健康食品メーカーです。

同社は「“キレイ”の力で、笑顔を広げる。」を使命に掲げ、ナガセビューティケァ・room Sを通じて商品と情報を届けています。

今回の座談会は、年齢とともに働き方の選択肢が狭まるという思い込みをほどき、長く続ける働き方の実例を示す企画です。

座談会に登場した2名のキャリア

尾形留枝子マネージャー：89歳・マネージャー歴49年・活動地域東京都橋本清子マネージャー：82歳・マネージャー歴48年・活動地域埼玉県

2名とも化粧品と健康食品を軸に、お客様の生活習慣に寄り添う提案を長年積み重ねてきました。

継続年数が示すのは販売実績だけでなく、地域で信頼関係を育て続けた対話の厚みです。

働き始めたきっかけと続ける力

橋本マネージャーの学びの場：週1回の勉強会尾形マネージャーの交流機会：月2回のチームアセンブリー

働き始めた入口は知人の紹介や商品体験でしたが、続いた理由は学び合える仲間と居場所を持てたことに集約されます。

在庫負担や顧客開拓の難しさを経験した時期もありましたが、実感を伴う商品価値が行動の支えになったと語られています。

80代で高まる提案力と信頼

同世代ロールモデル：80代現役マネージャー2名活動拠点：東京都・埼玉県

年齢を重ねた今は、無理に勧めるより相手の話を丁寧に聞く姿勢が、提案の説得力を高める強みに変わっています。

同世代のお客様から「安心して相談できる」と受け取られる場面が増え、年齢そのものが信頼資産として機能中。

60周年イヤーへ向けた次世代メッセージ

60周年イヤー開始：2026年4月国際女性デー：3月8日

2名が共通して語るのは、年齢を理由に挑戦を止めないことと、自分の経験を次の世代へ手渡すことの重要性です。

美容と健康を学び続ける姿勢は、仕事の継続だけでなく生きがいの継続にもつながるというメッセージになっています☆

キャリアの長さを誇るだけでなく、今の生活に合わせて働き方を調整している点が実践的な学びになります。

家族・地域・仕事を並行しながら社会参加を続けたい人にとって、具体的な判断軸を得やすい座談会です。

年齢に縛られない働き方のヒントが見つかる！

ナガセビューティケァ「アクティブシニア女性の働き方座談会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 座談会が公開されたのはいつですか。

2026年2月24日です。

Q. 座談会に登場するマネージャーの年齢と活動歴は何年ですか。

89歳で49年活動の尾形マネージャーと、82歳で48年活動の橋本マネージャーです。

Q. ナガセビューティケァの60周年イヤーはいつ始まりますか。

2026年4月から始まります。

