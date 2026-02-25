新感覚…パウダーインで皮脂テカりがケアできる洗顔料、クレンジング・洗顔・角質ケアの3役をカバー
皮脂による”テカり”や”毛穴詰まり”に着目した新たな一手が登場する。スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニーは3月3日に2種のアゼライン酸誘導体と皮脂トラップパウダーを配合したパウダーイン洗顔料『クレンジングリサーチ ウォッシュクレンジングAZ』を発売する。ピーリングと皮ケアを同時にかなえる設計が特徴だ。
【写真】粒入りなのに”ノースクラブ”？ ”パウダーイン”の正体とは
同商品は、ピーリング洗顔と皮脂テカりケアを両立させた処方となっている。粒状の皮脂トラップパウダーが過剰な皮脂を選択的に吸着し、ベタつきやテカりを抑える。さらに2種の”アゼライン酸誘導体”が皮脂による”毛穴詰まり”や”テカり”をケアし、すこやかな肌へ導くという。
角質ケア成分としてAHAとPHAを配合。古い角質を除去しながら、グリシルグリシンが肌のキメを整え、毛穴を目立ちにくくする設計とした。植物性洗浄成分を採用し、ノースクラブ処方でやさしい使い心地を実現。毎日のデイリーケアに取り入れやすい仕様となっている。
また、クレンジング・洗顔・角質ケアの3役を担う3in1タイプで、メイク落としとしても使用可能。パウダーの粒を軽くつぶして肌になじませることで、しっかりと汚れを落とす。ダブル洗顔や朝の洗顔時は、水を加えて軽く泡立ててから使用する。
容量は120g、価格は1100円（税込）。フレッシュアップルの香りで、すっきりとした爽やかさを感じられる仕上がりとした。自宅で毎日、毛穴と皮脂テカりをケアできるアイテムとして展開する。
