ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は25日、2日目を終えた。

守屋美穂（37＝岡山）は2日目3R、カド4コースから2番差しで突き抜けると、続く後半10Rは3コースから的確に捲り差し。抵抗した広中智紗衣にバックで伸び勝って勝利した。

これで2日目はリズムアップの連勝。得点率も9.67で遠藤エミに次ぐ2位に浮上した。

「後半は前半から少し（調整）変えていって、引き波を越えるところに力強さがあった。直線も悪くないし、2日目の気象には合わせられたと思う」

なかなかの好感触だ。成績通りに仕上がりもいい。浜名湖で行われた昨年の第1回大会は2024年のSGボートレースオールスター（多摩川）準優勝戦で切ったフライングによる罰則で参戦できなかったため、当大会は今回が初出場となる。もっとも視線は、その先にある。

「優出してオーシャンカップ（7月28日〜8月2日、びわこ）のポイント（G1、G2優勝戦＋G1、G2の完走ポイント）を稼いで、次につなげたいですね。まだ気になるところは残っているので、良くしていきたい」

SGの舞台も見据える守屋にとって6強入りは譲れない。3日目は5号艇の4Rと1号艇の12R2走。貪欲に上積みを狙って、連勝をさらに伸ばせるか。