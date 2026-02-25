金メダルのアリサ・リウは喜び爆発、歓喜全開！

それにつられたのか、世界中のスポーツライターの筆がノリに乗っている。

まず、ニューヨーク・タイムズ傘下のスポーツ専門サイト、『ジ・アスレティック』のマーカス・トンプソン2世の振り返りから。トンプソン記者、アリサ・リウのことをこうまとめる。

「ヒップホップをTikTokで踊り、歯茎にピアスをして、時間にルーズで、だぶだぶのジーンズを愛する20歳。それがフィギュアの新しいスーパースターだ」

「結果至上主義が蔓延する時代、オリンピックという世界最大のスポーツの舞台で、どれほど多くのアスリートが心を蝕んだことか。その対極にリウはいる」



アリサ・リウ公式Instagramより

13歳で全米選手権優勝。しかし、北京オリンピックの後、必ずしも順調ではなかった彼女の道のりを、次のように要約する。

「北京オリンピックから数カ月後、リウはメンタルヘルスを理由に突然引退。誰かに引き留められる前にインスタグラムで引退を“公式に発表”してしまう。そしてUCLAに進学して心理学を学び、友人とヒマラヤでハイキングを楽しむ。これまで、枠にハメられていると感じていた競技から離れ、自分を発見した」

当時のことをリウはこう振り返る。

「引退した時、本当にスケートが嫌いだった。大会も順位も選手も、プログラムも、本当にどうでもよかった。ただ、離れたかった。名声も、SNSも、インタビューも全部、嫌」

「金メダル」は禁句…「自己表現」のための選手復帰

時間の経過とともに、心がほどけていく。アメリカのリゾート地でスキーを楽しんでいた時に“体を動かすこと”への愛着が戻ったという。そこから週1回、地元の人たちと一緒にリンクで滑ることを楽しんだ。

そして最終的に「競う」のではなく、「自己表現」の手段としてスケートの世界へと戻る。復帰にあたってのポイントは「人生のイニシアチブを握ること」にあったと『ザ・ガーディアン』のブライアン・アーメン・グレアム記者は書く。

「復帰を決めたが、条件があった。

娘を次のミシェル・クワンに育てようと多額の資金を投じてきた父アーサーは、チームから外れる。

“アリサ・リウ社”のCEOはアリサ・リウ本人。衣装、音楽、食事、練習計画、すべての最終決定権は自分にある。

そして何より、結果は重要ではない」

復帰後の彼女のアイデンティティについては、前述のトンプソン2世の記事がリズミカルで歯切れがよい。

「メダルよりもメンタルヘルス。

期待より自立。

才能より人間。

憎しみより祝福。

嫉妬より喜び。

そして何よりも家族」

コーチのフィリップ・ディグリエルモによれば、11月までは「金メダル」という単語は禁句。そして今大会で何よりも大切だったのは、メダルではなくオリンピックという舞台に立つことだった。

「アリサ・リウがいちばん気にかけていたの“金”は、メダルではなくドレスだった。

全身にきらめくスパンコールをあしらったノースリーブの“舞台衣装”を彼女は早く披露したくてたまらなかった。オリンピックという舞台の照明の下で、その衣装はストロボライトのように輝いていた。

それこそが彼女の望み。

きらめくこと。

光を放つこと」

これまでの女子フィギュアには“陰”があった

トンプソン記者は、リウの金色の衣装を「成功の予告としてではなく、内面に宿る輝きを示すため」と分析した。

そして試合後、リウは金メダルを手に取りながら、「これは必要ないの」と話したという。

「私に必要だったのは舞台だけ。それを手に入れた。だから結果がどうであれ、私は大丈夫。もしすべてのジャンプで転んでいたとしても、このドレスを着られた。それだけで十分だった」

金メダルという単語を封じられたディグリエルモ・コーチは、こう話す。

「喜びこそが彼女のブランドなんだ。彼女は観客を氷の上に連れ出し、彼女とともに喜びを感じさせる」

オリンピックでの女子フィギュアスケートは、表彰台の真ん中の選手のキャラクターによって、その大会のイメージが左右される。

荒川静香の美しきイナバウアー、キム・ヨナと浅田真央のデュエル、そして直近の3大会はソトニコワ、ザギトワ、シェルバコワとロシア勢の戴冠が続いた。

私はロシアで育ったスケーターたちの演技を見るのが好きだが、陰があることを否定できない。ありとあらゆる喜びを犠牲にして、この舞台に立っているのではないか、と。

その陰は、時に芸術性へと昇華することがあるのだが（平昌大会銀メダリスト、メドベージェワの文学的な美しさ）、どこかに悲哀が感じられた。

アリサ・リウが変えた“女子フィギュア”のイメージ

『SLATE』のクリス・シュライシャーは、コラムで今回のリウの優勝の意義についてこう書く。

「理解しなければいけないのは、スケーターたちはみんな悪夢の中で生きているということだ。リンクに向かう瞬間、まるでコロシアムに足を踏み入れて死闘を繰り広げるような気分になる」

そして前回の北京大会を見て、「フィギュアの観戦から離れようかと考えた」と書く。

「15歳のロシアの少女、カミラ・ワリエワ（絶対本命だったが、ドーピング問題の渦中にいた）がコーチに叱責され、感情を制御できなくなる一方で、金メダルを獲得したチームメイトは誰にも邪魔されず、一人で祝杯を挙げている姿を見るのが、どうにも耐えられなかった」

アリサ・リウのコーチたちは、彼女のポジティブな精神を取り入れ、祝杯ではなく、フリーの演技の前に“スペシャル・ドリンク”を飲んだとグレアム記者は書く。

「リンクへ向かう前にポル・ロジェのシャンパンを2杯」

こんなフリースピリットに富むゴールドメダリストの誕生が見られるなんて、なんて幸せなことか。

極限の緊張がトレードマークの女子フィギュアスケートのイメージが変わった。

ミラノの表彰台は、笑顔にあふれた。

アリサ・リウも、坂本花織も、そして中井亜美も。

素晴らしき表彰台。

3人のキャラクター、表現力の勝利。

（生島 淳）