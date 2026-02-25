「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）

横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が２５日、大阪府庁で吉村洋文知事から前年覇者として優勝額を贈呈された。

昨年は春場所、名古屋場所で連続優勝し、横綱に昇進。吉村知事から「今年も優勝してください。験のいい場所だと思います」と、昨年の関西万博で大相撲巡業が行われたことへの御礼とともにエールを送られた。

大の里は「しっかり稽古のギアを上げて、しっかり調整して初日に間に合うように準備したい。優勝を目指したい」と応じた。昨年春場所千秋楽の表彰式では大阪府知事杯を渡されるときに「連覇で横綱目指して頑張ってください」と激励を受けたという。

大阪では食事が楽しみだという大の里。好きな食べ物を問われ「ホルモン焼きが」と答えると、吉村知事に小声で耳打ちされ「お好み焼き、たこ焼きも」と笑顔で応じていた。

撮影後には大阪府のマスコット「もずやん」、さらに吉村知事と１対２で相撲を取る流れになった大の里。右上手投げで、両相手を吉本新喜劇ばりにコミカルに転がしてみせた。痛がるムーブを見せる吉村知事から「これで優勝間違いなし」と太鼓判を押され、贈呈式を締めくくった。