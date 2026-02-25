ボーイズグループNOWZ（ナウズ）が24日、日本デビューEP「NOWZ」の収録曲「AMMO（feat．YRD Leo）」のコンセプトフォトを公開した。

6日に発表した「HOOKED」は甘いラブソングだったが、今回は荒々しい姿で変身を予告した。公開されたイメージショットには、曲名「AMMO（弾薬）」のようなイメージだった。5人が暗い工場を背景に並び、黒や茶色の革ジャンでカメラを凝視していた。

韓国通信社ニュース1は24日「同曲は、世間の視線や声に揺れ動いたり反抗したりするのではなく、批判と応援の両方を武器にして前へ進むというメッセージを込めた楽曲だ。日本のZ世代から絶大な支持を受けているライジングラッパーYRD Leoがフィーチャリングで参加し、NOWZと特別なシナジーを生み出した」と説明した。

グループ名と同名の日本EP「NOWZ」には、昨年韓国で発表して人気を集めた「HomeRUN」「GET BUCK」などの日本語バージョンが収録される。

同アルバムは3月4日にリリースを予定している。その後、東京や千葉などでミニライブを披露する予定だ。