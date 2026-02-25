俳優の松本若菜が2月25日、自身のInstagramを更新し、42歳の誕生日を迎えたことを報告した。

参考：松本若菜×鈴木保奈美『対決』4月5日より放送 高畑淳子、豊嶋花ら新キャストも

投稿された写真は全8枚。ブラックトップス姿で両手を頬に添えた愛らしいアップや、車内から撮影したナチュラルなセルフィーなど表情豊かなカットが並ぶ。白い花が咲く木の前でほほ笑むオフショットや、友人とのツーショットも収められている。

松本はキャプションで「本日、誕生日を迎えました もう1年経ったかーと驚いております」と率直な心境を綴り、「いろんな作品や多くの方に支えられて歩むことができていることを改めて感じています。感謝、感謝の日々です」と周囲への感謝を述べた。最後には「松本、これからも頑張りますよー！！」と力強く宣言し、ファンへの応援に感謝するとともに変わらぬ意気込みを見せている。

松本は2025年、ドラマ『Dr.アシュラ』（フジテレビ系）で主演を務め、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に出演するなど充実した1年を過ごした。今後はNHK BSドラマ『対決』での主演や、映画『正直不動産』への出演が控えている。（文＝リアルサウンド編集部）