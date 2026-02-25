就任３か月でモロッコをW杯４強に導いた名将が退任へ。後任候補に元バルサ指揮官。ハリルホジッチに続き再び…
今年６月から７月にかけて開催される北中米ワールドカップ（W杯）を前に、モロッコ代表のワリド・レグラギ監督が退任する可能性が高いようだ。現地２月24日、スペインの大手紙『MARCA』や米英を拠点とする大手メディア『The Athletic』が報じている。
現在50歳のレグラギ監督は、元日本代表監督でもあるヴァイッド・ハリルホジッチの解任を受けて、22年８月からモロッコを指揮。短期間でチームをまとめ上げ、就任から３か月後のカタールW杯でアフリカ勢初となるベスト４進出に導いた。
だが、その後の成績はいまひとつ振るわず。24年のアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のラウンド16で南アフリカに敗戦。26年の同大会では決勝に進出したものの、セネガルに延長戦の末に０−１で敗れ、50年ぶり２度目の優勝を逃した。
『MARCA』によると、後任の最有力候補は、かつてバルセロナを率い、現在はフリーのシャビのようだ。また、レグラギ監督の退任は、後釜が決まるまで公式発表は無いものの、事実上確定しているという。
また、『The Athletic』は「W杯を４か月後に控え、モロッコ代表のワリド・レグラギ監督の立場が深刻な危機に瀕している」と見出しを打った記事を掲載。「モロッコサッカー協会は火曜日、レグラギ監督が辞任するとの報道を否定したが、考えられる後任候補を探すなかで、元バルセロナMFシャビを含む候補者と接触している。だが、シャビとの合意には至っていない。彼（シャビ）は今夏のW杯後の就任を望んでいる」ようだ。
アフリカの雄は、W杯を前に再び監督交代に踏み切るか。その選択に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クラブ史上最も奇妙な移籍」英２部首位クラブに電撃加入の韓国逸材が２戦連続メンバー外…現地メディアは獲得を疑問視「ランパード監督はもはや彼を好ましく思っていないよう」
現在50歳のレグラギ監督は、元日本代表監督でもあるヴァイッド・ハリルホジッチの解任を受けて、22年８月からモロッコを指揮。短期間でチームをまとめ上げ、就任から３か月後のカタールW杯でアフリカ勢初となるベスト４進出に導いた。
だが、その後の成績はいまひとつ振るわず。24年のアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のラウンド16で南アフリカに敗戦。26年の同大会では決勝に進出したものの、セネガルに延長戦の末に０−１で敗れ、50年ぶり２度目の優勝を逃した。
また、『The Athletic』は「W杯を４か月後に控え、モロッコ代表のワリド・レグラギ監督の立場が深刻な危機に瀕している」と見出しを打った記事を掲載。「モロッコサッカー協会は火曜日、レグラギ監督が辞任するとの報道を否定したが、考えられる後任候補を探すなかで、元バルセロナMFシャビを含む候補者と接触している。だが、シャビとの合意には至っていない。彼（シャビ）は今夏のW杯後の就任を望んでいる」ようだ。
アフリカの雄は、W杯を前に再び監督交代に踏み切るか。その選択に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クラブ史上最も奇妙な移籍」英２部首位クラブに電撃加入の韓国逸材が２戦連続メンバー外…現地メディアは獲得を疑問視「ランパード監督はもはや彼を好ましく思っていないよう」