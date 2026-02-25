就任３か月でモロッコをW杯４強に導いた名将が退任へ。後任候補に元バルサ指揮官。ハリルホジッチに続き再び…

就任３か月でモロッコをW杯４強に導いた名将が退任へ。後任候補に元バルサ指揮官。ハリルホジッチに続き再び…