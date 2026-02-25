FC東京となでしこリーグ１部クラブが統合。双方の意向が合致。男女問わずサッカーの価値を広げ、存在意義を高めていく
FC東京は２月25日、なでしこリーグ１部に所属するスフィーダ世田谷FC（特定非営利活動法人スフィーダ）と、2027年より統合することに基本合意したことを発表した。
スフィーダ世田谷FCは、2026シーズンは『スフィーダ世田谷FC』として戦い、2027シーズンより『FC東京スフィーダ』に改称して活動することになる。今後はチーム運営の詳細を両クラブで詰め、2027シーズンのなでしこリーグに引き続き参戦するために各所と連携して調整していく。
FC東京はクラブの公式サイトで、今回の統合の背景を以下のように説明する。
「近年、ヨーロッパを中心に女子サッカーは競技力、注目度ともに大きく成長しており、トップクラブが女子チームをクラブの重要な柱として位置付ける動きが世界的に広がっております。この流れはアジアにも及んでおり、女子サッカーが持つ社会的、文化的価値は年々高まっています。
FC東京は、日本の首都である東京都を代表するクラブとして、男子、女子を問わずサッカーの価値を広げ、クラブとしての存在意義を高めていくことをめざしています。
一方、スフィーダ世田谷FCは、長年にわたり、トップチームから育成や普及まで日本の女子サッカーを支える存在となっており、その歩みをさらに発展させるために次のステージへ挑戦する道を模索していました。そうした両クラブの意向が合致し、このたび統合についての基本合意に至りました」
また統合によるビジョンは、以下のとおりだ。
・東京において、男子女子を通じて圧倒的な１クラブになること。
・女子サッカーの競技力、育成、事業基盤を一体的に強化し、なでしこリーグ１部で優勝し、日本一をめざすこと。
・将来的なWEリーグ参入を見据えたクラブ作りを進めること。
FC東京が培ってきたブランド力、クラブ運営、事業ノウハウ、ネットワークと、スフィーダ世田谷FCが持つ女子サッカーの現場力、育成と普及の知見を掛け合わせることで、事業力と競争力を兼ね備えた女子サッカーチームの創出を目ざしていく。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
