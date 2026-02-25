マイボイスコムは、9回目となる『味の好み』に関するインターネット調査を1月1日〜7日に実施した。好きな味や苦手な味、嗜好の変化などについて聞いた（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：1月1日〜1月7日、回答者数：1万1224名）。

好きな味は（複数回答）、「甘い」が46.6％、「薄い・あっさり」が40.6％、「さっぱり」「甘辛い」「スパイシー」「塩辛い・しょっぱい」「甘酸っぱい」が各30％台となった。「塩辛い・しょっぱい」「濃い・こってり」は男性若年層で比率が高く、また、女性30〜40代でもやや高くなっている。「甘い」は女性若年層、「クリーミィ」は女性30〜50代、「甘酸っぱい」「薄い・あっさり」「さっぱり」は女性高年代層で高くなっている。

苦手な味は（複数回答）、「苦い」「辛い」が各3割強、「塩辛い・しょっぱい」「すっぱい」が各2割強となった。「塩辛い・しょっぱい」「辛い」は高年代層、「苦い」「濃い・こってり」は女性高年代層で高い傾向となった。男性10〜40代では、「特にない」が他の層よりやや高くなっている。

ここ2〜3年で食べるようになった味がある人は3割弱となった。食べるようになった味は（複数回答）、「薄い・あっさり」「スパイシー」が各5％台。続く「辛い」は4.0％、女性10・20代で高くなっている。「スパイシー」も10・20代でやや高い傾向となった。

ここ2〜3年で食べなくなった味がある人は3割強となった。食べなくなった味は（複数回答）、「濃い・こってり」が12.4％、「塩辛い・しょっぱい」が8.5％、「辛い」が7.4％です。「塩辛い・しょっぱい」は、70代でやや高くなっている。

好きな味のベースは（複数回答）、「しょうゆ」が43.1％、「かつおだし」「昆布だし」が各4割弱、「塩こしょう」「みそ」が各3割強となった。「チーズ」「ミルク・クリーム系」「ぽん酢」「甘酢」は女性で比率が高く、男女差が大きくなっている。「かつおだし」「昆布だし」は高年代層、「ごま」は女性高年代層で高い傾向となった。「てりやき」「バターしょうゆ」は若年層、「とんこつ」は男性若年層で高くなっている。また、「塩こしょう」「みそ」は10・20代、「ミルク・クリーム系」は女性30〜40代で高くなっている。