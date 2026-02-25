「危険人物やん」スリムクラブ真栄田、X投稿に「最近どうしちゃったんだろう」の声。「加害欲すげえな」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは2月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。投稿内容に「なに言ってんの」「最近どうしちゃったんだろう」といった声が寄せられています。
【投稿全文】「最近どうしちゃったんだろう」
この投稿には「なに言ってんの」「この人最近どうしちゃったんだろう」「いつから時事ネタに物申す系になっちゃったの？」「ほのぼのと怖いこと言ってる」「ミソジニーを指摘されてもまだこの発言」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿全文】「最近どうしちゃったんだろう」
「いつから時事ネタに物申す系になっちゃったの？」真栄田さんは「実験でさ、ネットで炎上させたり、人を叩いたりする人だけを集めて村を作ったらどうなるかな」と投稿。炎上に対して何か思うことがあったのでしょうか。大喜利のお題のようにも捉えられますが、中には疑問を持った人もいたようです。
過去投稿に「思考回路こわすぎ」の声真栄田さんは2025年10月4日の投稿がX上で炎上。「目の前に、腕を組み、アゴをあげながら見せびらかすようにソフトクリームを食べている女がいる。その立派なアゴに強昇竜拳を打ち込みたい」という内容です。これがミソジニー（女性蔑視）と捉えられ「思考回路こわすぎ」「まじで危険人物やん」「女への加害欲すげえな」「今まで問題にならなかったのが不思議」といった声が挙がっています。
(文:堀井 ユウ)