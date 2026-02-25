花王は、オーラルケアブランド「クリアクリーン」から、2月24日に「バタバタ磨きでも粒（清掃剤：顆粒A）でツルルン！花王『クリアクリーンNEXDENT』リニューアル発表会」を開催した。発表会では、「クリアクリーンNEXDENT」をリニューアルした背景について説明した他、3月5日から放映を開始する新TV−CM「バタバタ磨きに粒ラク」篇を公開した。また、名前に「バタ」がつく縁で結成された“バタバタコンビ”として、くわばたりえさんとおばたのお兄さんが登場。仕事や家事育児に奮闘する二人のリアルな「バタバタあるあるエピソード」をパネルで披露したほか、楽屋で実際にクリアクリーンNEXDENTを体験した。発表会終了後には、おばたのお兄さんが田端駅周辺でバタバタしている通行人の人々に向けて、リニューアル商品「クリアクリーンNEXDENT」のサンプリングを実施した。



花王 パーソナルヘルス事業部オーラルケア シニアマーケター 江上浩子氏

「当社では、いつもの暮らし、人の本音に向き合い、がんばらなくても勝手に成果が出る『気が利く機能性』のオーラルケアシリーズを展開している」と、花王 パーソナルヘルス事業部オーラルケア シニアマーケター 江上浩子氏が挨拶。「当社が昨年8月に行った調査では、国民の歯科検診受診率は20年で2倍以上に上昇する一方、歯科医推奨の正しい歯みがきを“毎日きちんと実践するのは難しい”と感じており、歯みがき行為は“無意識でやっている”人が大部分を占めていることがわかった」と、調査結果を発表する。「そこで歯みがき行為の理想を『頑張らなくても勝手にケアが上手くいく体験』へと再定義することにした」と、歯みがきに関する向き合い方を根本から見つめなおすことにしたという。「当社が展開するオーラルケアシリーズ『クリアクリーン』では、歯みがきが面倒だという層や歯みがき自体について低関心である層をターゲットにしており、この層は日常がバタバタしてしまっている人たちであると想定した」と、ターゲットであるバタバタ民を救うべく、新たな商品を開発するに至ったのだと説明する。

「当社の調査によると、素早く簡単に磨きたいと思いながらも、1本1本丁寧に磨けていないことがわかった。そこで、歯みがきだけでも楽してほしいという想いから、『クリアクリーンNEXDENT』を2月28日からリニューアル発売する」と、毎日がバタバタになってしまう人に向けて、ラクに歯みがきができる商品へと「クリアクリーンNEXDENT」を刷新するという。「粒入り歯みがき『クリアクリーンNEXDENT』は、歯ブラシが届きにくい隙間まで、くだける粒が侵入し、気づかぬうちに歯をきれいに掃除してくれる。また高濃度フッ素を1450ppm配合した。むし歯もしっかり予防してくれる」と、粒でラクに歯をきれいにしてくれるとのこと。「『クリアクリーンNEXDENT』では、新たに“粒くん”と“粒クルー”というキャラクターが、なぜ粒で歯みがきをラクにしてくれるのかを紹介していく」と、新キャラクターが歯みがきがラクになる仕組みを説明していくと述べる。「“粒くん”と“粒クルー”を通じて、『バタバタな人は、粒入りの歯みがき』ということを訴求していく」と、歯みがき選びに新たな選択基準を伝えていく考えを示した。

「そして、リニューアルを機に新TV−CMを放映する。CMソングにはモーニング娘。のハッピーサマーウェディングをアレンジした楽曲を採用した。子育て世代にもなじみ深い曲にすることで、振り向いてくれるのではないかと考えている。さらに、子育て世代に人気の漫画家ブブさん書き下ろしのキャラクターを採用。インパクトのあるイラストで消費者を釘付けにする」と、TV−CMのこだわりポイントについて言及した。「さらに、JR田端（タバタ）駅を期間限定でバタバタ駅にラッピングする。ホームドアや階段のシートラッピングで駅全体をバタバタ駅として演出する」と、バタバタな日常を送る人々への共感メッセージとともに「クリアクリーンNEXDENT」の魅力を伝えていくと意気込んだ。



“バタバタコンビ”として慌ただしく登壇したくわばたりえさん（左）とおばたのお兄さん

今回の「クリアクリーンNEXDENT」のリニューアルメッセージである「バタバタなあなたに。ハミガキくらい、粒でラクしてね！」にちなみ、名前に「バタ」がつく人として、くわばたりえさんとおばたのお兄さんが“バタバタコンビ”として慌ただしく登壇。くわばたさんは「まさか、くわばたの“バタ”が仕事につながる日が来るとは思わなかった」と共演した感想を打ち明けてくれた。



「バタバタあるあるエピソード」を披露するくわばたりえさん（左）とおばたのお兄さん

普段は仕事や家事、育児に奮闘する2人が「バタバタあるあるエピソード」を会場で披露した。くわばたさんはパネルに「寝る前がバタバタ」と書き、「寝る直前に限って子どもから体操着を洗っていないといわれたりする」と家族のバタバタエピソードなどを紹介した。



バタバタエピソードを披露するくわばたりえさん

おばたのお兄さんは、パネルに「朝の息子との格闘でバタバタ」と書き、イヤイヤ期を迎えた子どもとのエピソードについて話した。また、デビュー作のネタである“ジタバタオバタ”を披露するなど、“バタバタ”しながらも子育てと仕事に励むエピソードを披露してくれた。



“ジタバタオバタ”を披露するおばたのお兄さん（手前）を眺めるくわばたりえさん（奥）

続いて、自分の時間も取れないくらい忙しいくわばたさん・おばたのお兄さんに、実際にクリアクリーンNEXDENTを楽屋で体験してもらった映像を公開した。映像を見た後、歯みがきした感想を問われると、くわばたさんは「磨いているときは粒がすごかった。しかし、口をゆすいだ後の方がびっくりで、そんなにたくさん磨いていないのに歯がツルッツルになった」とコメントしていた。おばたのお兄さんも「口の中が清潔になった感じがすごかった。粒が掃除してくれている感じがした」と語っていた。

発表会の最後に、全国のバタバタな人への応援メッセージとして、くわばたさんは「歯磨きする時間くらいあると思っていたが、子育て中はその時間すら取れないのが現状。子どものむし歯とかは気になるけど、自分のことはないがしろになってしまう忙しい主婦やバタバタ民にこそ、ぜひ使ってほしい」と述べていた。おばたのお兄さんは、「時間はないけどハミガキをしっかりしたい人にはピッタリだと思う」と「クリアクリーンNEXDENT」を強く勧めていた。



田端（タバタ）駅周辺でサンプリング活動を行うおばたのお兄さん

発表会終了後、おばたのお兄さんは田端（タバタ）駅周辺に移動し、「田端でバタバタしているみなさまへ。」「おばたのお兄さんが配布中」というサンドイッチ看板やカチューシャをつけながら、「クリアクリーンNEXDENT」の試供品を配布。「バタバタ磨きでも、粒でラクしてください」と声をかけながらサンプリング活動を行った。名前に「バタ」がつく人には「クリアクリーンNEXDENT」1年分をプレゼントする特別企画も実施している。このサンプリングキャンペーンは2月26日まで田端駅周辺で実施される予定。



左から：「クリアクリーンNEXDENT」をPRするくわばたりえさん、おばたのお兄さん、花王 パーソナルヘルス事業部オーラルケア シニアマーケター 江上浩子氏

「クリアクリーンNEXDENT」（医薬部外品）は、忙しい人の粒ラク磨きが特徴で、歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒が侵入、気づかぬうちに大掃除してくれる。高濃度フッ素1450ppmを配合した。すすいでも残るフッ素長時間吸着処方になっている。磨くたび、むし歯予防力が続く。なお、6歳未満の子どもには使用を控え、手の届かないところに保管する。また、殺菌剤（塩化セチルピリジニウム）配合で口臭・歯肉炎を防ぐ。香味は、ピュアミント、エクストラフレッシュ、シャインシトラスの3種となっている。

［小売価格］設定なし

［発売日］2月28日（土）

