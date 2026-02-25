エニトグループ傘下のOmiaiが運営するマッチングアプリ「Omiai」は、“その人らしさ”が言葉で伝わる新機能「マイQ＆A」の提供を開始した。また、「マイQ＆A」の提供開始を記念して「Omiaiオリジナル マッチングアプリ用セキララカード」限定BOXを2月28日に発売する。

昨今、コスパ・タイパに続く考え方として、迷い・不安・後悔などの心理的負担を減らし“納得して判断できる状態”を重視する「メンパ（メンタルパフォーマンス）」が注目されている。マッチングアプリの出会いは選択肢が増えた一方で、会う前に相手を理解する情報が選択式のプロフィールとして定型項目化され、“その人らしさ”の解像度が上がりにくい場面がある。今回提供する「マイQ＆A」は、プロフィールに「Omiai」が設計した質問に回答をすることで、自己開示と相互理解を前に進め、会う前の判断負荷や、関係が進んでからのすれ違い不安を軽減し、出会いの質を高めることを目指す機能となっている。









同社が実施したユーザー調査（「マッチングアプリにおける“その人らしさ”の伝わり方意識調査」、実施時期：2026年1月、対象：全国のマッチングアプリ「Omiai」ユーザー（全員独身））によると、プロフィールだけでは相手の“その人らしさ”が伝わりにくいと感じる人が多く、そうした層ほど「会う／会わない」の判断が難しいと感じる傾向が確認された。





一方で、通常のプロフィール項目や自己紹介文だけでは、知りたい・伝えたい価値観や考え方を共有する心理的ハードルが高い実態も見受けられた。その中で、用意された質問に答える形式であれば自己開示しやすいと感じる人が多く、質問形式が“その人らしさ”を言葉で伝える入口として有効であることが示唆された。





「Omiai」はこうした背景を踏まえ、「マイQ＆A」を開発、この新機能を通じて、出会いの初期段階から価値観や考え方が自然に共有される体験を後押ししていく。



「Omiaiオリジナル マッチングアプリ用セキララカード」限定BOX

また、「マイQ＆A」の考え方はプロフィール上だけでなく、マッチング後の会話の中でも活かせるものだと捉えている。そこで今回、「マイQ＆A」を“手に取れる形”に具現化した「Omiaiオリジナル マッチングアプリ用セキララカード」を制作し、限定BOXとして新発売する。



「マイQ＆A」の画面イメージ

「Omiai」は、2012年2月に日本でいち早く誕生した、“まじめな出会い”を提供するマッチングアプリの元祖。主に30代を中心とした、結婚を見据えた真剣な出会いを求める人に利用されている。「Omiai」では、条件やスペックだけでは測れない“その人らしさ”が伝わることで、納得感のある出会いが生まれると考えている。そのため、プロフィールの情報を補い、価値観や考え方、日常のこだわりなどを言葉で伝えやすくする機能を拡充してきた。

今回提供開始する「マイQ＆A」は、「Omiai」が設計した質問に対してユーザー自身が回答し、その内容をプロフィールに掲載できる機能。単に答えを埋めるのではなく、回答の言葉選びやエピソードの切り取り方に“その人らしさ”がにじむように質問内容を設計し、「恋愛観・結婚観」「将来のイメージ」「金銭感覚」「コミュニケーション」など、これまでプロフィールの定型項目だけでは伝えにくかった情報を無理なく自然に表現することができる体験を提供する。

また、常設の8つの質問に加えて、季節やイベント、独自テーマなど期間限定の質問も提供。タイミングに応じた質問を通じて、日常の価値観や考え方がより自然に伝わる体験を目指している。現在、3月9日まで「ついテンションが上がってしまうのはどんな時？」という質問を実施している。



Omiaiオリジナル マッチングアプリ用セキララカード

「マイQ＆A」の提供を記念して発売する「Omiaiオリジナル マッチングアプリ用セキララカード」は、「マイQ＆A」をベースに、マッチングアプリの出会いに特化して設計したコミュニケーションカード。設計にあたっては、「Omiai」で出会い結婚したユーザーの声をもとに質問案を抽出し、自身もマッチングアプリで結婚をしたマッチングアプリ専門家のおとうふさんからのアイデア提供も反映したうえで、コミュニケーション領域の研究者である岡田玖美子氏に監修してもらった。

マッチング後の会話で「聞きたいけど切り出しづらい」「自分の考えをどう伝えればいいか迷う」といった場面に対し、“質問”を入口に相互理解を前に進める体験を目指した。カードに書かれた質問に沿って話すことで、価値観や将来のイメージ、金銭感覚、コミュニケーションの取り方など、関係づくりで大切なテーマを自然に共有しやすくなる。また、マッチング記念日や交際記念日など「2人の会話の時間」を贈るギフトとしても活用できる。

［小売価格］4980円（送料・税込）

［発売日］2月28日（土）

Omiai＝https://fb.omiai-jp.com/