

「MIZUNO SHIBUYA＿POP UP SHOP」イメージ

ミズノは、2月26日から11日間限定で、ポップアップショップ「MIZUNO SHIBUYA＿POP UP SHOP」を渋谷PARCO内にオープンする。

このショップでは「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」侍ジャパンのレプリカユニフォームをはじめとする応援アイテムを中心に販売する。

「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」のオフィシャルグッズおよび侍ジャパンの応援グッズとして、選手レプリカユニフォーム、レプリカキャップ、選手名・ナンバー入りレプリカTシャツ・応援フェイスタオル・応援フラッグなどを販売する。なお、一部取り扱いのない選手名・番号入り商品もある。

［店舗概要］

店名：MIZUNO SHIBUYA＿POP UP SHOP

所在地：東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ6F

営業期間：2月26日（木）〜3月8日（日） 11日間

営業時間：10:00〜21:00

面積：8.85坪

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com