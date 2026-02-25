カメラ・レンズメーカー「シグマ」が農業に進出、コメづくり開始 会津地域「重要な責任」と理由説明
カメラ・レンズメーカーのシグマは、農業の取り組みを開始し、具体的にコメづくりを行うと発表した。4月1日（予定）に「株式会社シグマ会津ファーム（Sigma Aizu Farm Corporation）」を立ち上げる。
同社の会津工場は、シグマ唯一の生産拠点で、「Made in Aizu, Japan」を世界に届ける原動力となっている。一方、日本各地と同様に農業の担い手不足や耕作放棄地の増加が進んでいる。
「こうした環境の変化に対し、この地でものづくりを続けてきた企業として、自然環境を守り、地域の暮らしを支えることは重要な責任であると考えています。今回の農業参入は、水田や農地を守り育てることで、会津地域の文化や風景、そこに根付く営みを未来へつなぐための具体的な取り組みです」と説明する。
磐梯山の水と土を活かして米やそばなどの栽培に取り組む。収穫した作物は、会津工場および川崎本社の従業員食堂で提供する予定。「これまでの土地の恵みを受け取る立場から、米栽培を通じた環境・文化の保全と、伝統的かつ安定的な雇用の創出という形で、会津の地へ直接還元していく企業として歩み始めます」とコメントした。
