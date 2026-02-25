雪印メグミルクは、好評を得ている「6P」シリーズから、チーズとえんどう豆たんぱく質を組み合わせた新商品「6Pgreen（ロッピーグリーン）午後のひととき」を3月1日から発売する。

現在国内売上No.1（出典：インテージSRI＋チーズ市場2024年4月〜2025年3月 累計販売金額）チーズである「6Pチーズ」は、1954年の発売以来70年以上にわたり支持され、親から子どもへと受け継がれてきた。

同社は、この「6P」シリーズから、新しい価値を提案する「6Pgreen 午後のひととき」を発売する。同商品は、チーズとえんどう豆たんぱく質を組み合わせた、おだやかな味わいの“乳と植物性のハイブリッド商品”になっている。

日常のブレイクタイムなど、くつろぎの時間にコーヒーや紅茶とともに楽しめるほか、ノンアルコール需要の増加や健康意識の高まりに対応することで、新たな食シーンを創出する。

雪印メグミルクは、「健土健民」という創業の精神のもと、将来のたんぱく質危機などへの課題解決に向けて植物性素材も活用し、「食の持続性」の実現に取り組んでいく考え。

［小売価格］465円（税別）

［発売日］3月1日（日）

雪印メグミルク＝https://www.meg-snow.com