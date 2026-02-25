80〜90年代ドラマ黄金期の主題歌ノンストップCD『ドラマティック LOVE 2』発売 『TVガイド』コラボジャケ写は斉藤由貴
80年代〜90年代のテレビドラマ黄金期の主題歌＆テーマソングだけで構成されたノンストップCDの第2弾『ドラマティック LOVE 2 〜ベスト・オブ・ドラマソングス〜』が25日、発売された。
【写真】前作ジャケットは“トレンディドラマの女王”浅野温子
昨今のリバイバルブームだけでは語り尽くせない、時代を超えて愛され続ける名曲だけを厳選収録。ドライブにもぴったりな“ノンストップCD”は、40〜60代はあの頃を思い出して「懐かしい」と感じ、10〜30代は誰もが知っているレジェンド曲を「温故知新」として知ることができる1枚となっている。
ジャケット写真は今作も『週刊TVガイド』とコラボ。前作では80〜90年代のトレンディドラマの女王・浅野温子が当時同誌の表紙を飾った写真が使用されたが、今作では『スケバン刑事』で主演を務めた斉藤由貴が起用された。斉藤が歌った主題歌「白い炎」も収録されている。
■『ドラマティック LOVE 2 〜ベスト・オブ・ドラマソングス〜』収録曲
01. ドラマティック LOVE 2 Intro
02. 情熱の薔薇／THE BLUE HEARTS（TBS系ドラマ『はいすくーる落書2』主題歌）
03. Oneway Generation／本田美奈子.（TBS系ドラマ『パパはニュースキャスター』主題歌）
04. 「派手！！！」／中山美穂（TBS系ドラマ『ママはアイドル！』主題歌）
05. GLORIA／ZIGGY（フジテレビ系ドラマ『同・級・生』主題歌）
06. P.S. I LOVE YOU／PINK SAPPHIRE（フジテレビ系ドラマ『キモチいい恋したい！』主題歌）
07. 恋をとめないで／COMPLEX（TBS系ドラマ『白鳥麗子でございます!』主題歌）
08. ドラマティック LOVE 2 Interlude #1
09. 白い炎／斉藤由貴（フジテレビ系ドラマ『スケバン刑事』主題歌）
10. 空想 Kiss／C-C-B（TBS系ドラマ『毎度おさわがせします』主題歌）
11. Romanticが止まらない／C-C-B（TBS系ドラマ『毎度おさわがせします』主題歌）
12. 星屑のステージ／チェッカーズ（TBS系ドラマ『うちの子にかぎって…』主題歌）
13. 北の国から〜遥かなる大地より〜／さだまさし（フジテレビ系ドラマ『北の国から』主題歌）
14. 贈る言葉／海援隊（TBS系ドラマ『3年B組金八先生』主題歌）
15. 愛は眠らない Have you never been mellow／椎名 恵（フジテレビ系ドラマ『花嫁衣裳は誰が着る』主題歌）
16. ホワット・ア・フィーリング〜フラッシュダンス／麻倉未稀（TBS系ドラマ『スチュワーデス物語』主題歌）
17. A・r・i・e・s／柏原芳恵（フジテレビ系ドラマ『アリエスの乙女たち』主題歌）
18. 愛が生まれた日／藤谷美和子・大内義昭（日本テレビ系ドラマ『そのうち結婚する君へ』挿入歌）
19. 遠い街のどこかで…／中山美穂（フジテレビ系ドラマ『逢いたい時にあなたはいない...』エンディングテーマ）
20. BELOVED／GLAY（TBS系ドラマ『ひと夏のプロポーズ』主題歌）
21. バンザイ〜好きでよかった〜／ウルフルズ（フジテレビ系ドラマ『勝利の女神』テーマ）
22. ドラマティック LOVE 2 Interlude #2
23. 主題（Opening Theme）／本間勇輔（フジテレビ系ドラマ『古畑任三郎』オープニングテーマ）
24. ESCAPE／MOON CHILD（日本テレビ系ドラマ『FiVE』主題歌）
25. それじゃあバイバイ／SURFACE（フジテレビ系ドラマ『ショムニ』挿入歌）
26. SPY／槇原敬之（TBS系ドラマ『男嫌い』主題歌）
27. ここではない、どこかへ／GLAY（フジテレビ系ドラマ『パーフェクトラブ！』主題歌）
28. KNOCKIN' ON YOUR DOOR／L⇔R（フジテレビ系ドラマ『僕らに愛を！』主題歌）
29. OVER THE TROUBLE／織田裕二（フジテレビ系ドラマ『お金がない！』テーマ）
30. ドラマティック LOVE 2 Interlude #3
31. Deeper and Deeper／CAGNET featuring Anna McMurphy（フジテレビ系ドラマ『ロングバケーション』挿入歌）
32. 接吻／Original Love（日本テレビ系ドラマ『大人のキス』主題歌）
33. ひだまりの詩／Le Couple（フジテレビ系ドラマ『ひとつ屋根の下2』挿入歌）
34. Close to You〜セナのピアノII／CAGNET（フジテレビ系ドラマ『ロングバケーション』挿入曲）
35. ドラマティック LOVE 2 Outro
