ノーベル製菓は、3月9日から、「ペタグーグミ グレープ味」をリニューアル発売する。

「ペタグー」シリーズは、2019年10月に発売した「コーラ味」以降、“薄くて硬い”独自の食感が楽しめるハード系グミブランドとして支持され、さらに、多彩なフレーバー展開によって市場での存在感を高めてきた。

今回のリニューアルでは、噛むほどに広がる濃厚な味わいを目指してアップグレードし、薄くて硬い噛みごたえのある「前人未踏食感」がより楽しんでもらえるようになっている。また、少しとぼけた見た目が特徴のオリジナルキャラクター「ペタグー」はそのままに、遭遇できたらラッキーな2種類の「ちびペタグー」が新たに登場するなど、おいしさに加え、発見する楽しさや喜びも感じてもらえる商品となっている。

「ペタグーグミ」の新展開を心待ちにしているユーザーの人々の期待に応えたいという想いから、ブランド初となるパッケージデザインと、味覚の両面でのリニューアルを実施した。

パッケージデザインは、「ペタグーグミ」の世界観である「宇宙」のテイストをより濃く反映した「ペタグーグミ」ならではのユーモアを感じてもらえるデザインに刷新し、味わいについては、「ひと噛み目から感じられる濃厚さ」を追求し、グレープ味の噛むほどに芳醇な香りと甘みが広がり、つい手が伸びてしまうようなおいしさに仕上げている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月9日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp