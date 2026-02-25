¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞºÄ¸¢¼Ô½¸²ñ¤Ç´Éºâ¿Í¤¬µ´¥â¡¼¥ÉÆÍÆþ¡¡ÂçÄÅ°½¹á»á¤Ëµð³ÛÇå½þÀÁµá¡¢Î©²Ö»á¤Ï¼«¸ÊÇË»º¤Ø
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡ÊµìÀ¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¡Ë¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÊÖ¶âÅù¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤ÂçÄÅ°½¹áÂåÉ½¤Ë¡¢ÇË»º´Éºâ¿Í¤ÏÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ìó£³¡¦£µ²¯±ß¤ÎÂßÉÕ¶âÊÖ´Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©²Ö¹§»ÖÁ°ÂåÉ½¤Ï¼«¸ÊÇË»º¤¬ÌÜÁ°¤Ç¡¢£³Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤ª²ÈÁûÆ°¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£´·î¤Ë¤ª²ÈÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÌó£±£±²¯±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢ºÄ¸¢¼Ô¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤ëÇË»º¼êÂ³¤¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºòÇ¯£µ·î¤ËÂåÉ½¸¢ÁÊ¾Ù¤ÏÂçÄÅ»á¤¬¾¡ÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±£±£°·î¤ËÇË»º¤¬³ÎÄê¡£ÂåÉ½¸¢Áè¤¤¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ºÄ¸¢¼Ô½¸²ñ¤Ç¤âÁÐÊý¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£¶²óºÄ¸¢¼Ô½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢´Éºâ¿Í¤¬àµ´¥â¡¼¥Éá¤ËÆÍÆþ¡£ÇË»º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÖ¶âÅù¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÅ»á¤¬°ì¸þ¤ËÆ°¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁí³ÛÌó£±£¶£°£°Ëü±ß¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£ÂçÄÅ»á¤Ï¼«¿È¤Î¸å±ç²ñ¤Ë£²£°£°£°Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÖ¶âÁÊ¾Ù¤Ç°ì¿³ÇÔÁÊ¤â¹µÁÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ°Äì¹³Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Éºâ¿Í¤ÏÊÌÏÈ¤Ç£²£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡££²£°£°£°Ëü±ß¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÂçÄÅ»áÂ¦¤«¤é²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¸Ç¤Ê°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Î©²Ö»á¤¬£²£²Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡ËÍÊÎ©¤Ê¤É¤ÇÅÞ¤«¤éÌó£³¡¦£µ²¯±ß¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ç¤âÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î©²Ö»á¤Ï¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Çµ¯ÁÊ¸å¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Î¿È¤Ç¡¢Â¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é»äÅªÀ°Íý¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¶á¤¯¼«¸ÊÇË»º¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¡£´Éºâ¿Í¤ÏÎ©²Ö»á¤ÈÀÜ¸«¤·¡¢£³¡¦£µ²¯¤ÎºÄ¸¢¤òÆÏ½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÂçÄÅ»á¤Ï£Ø¤Ë¡ÖËÜÅÞ¤«¤é¼ÚÆþ¤ìÌ¾ÌÜ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤¿Ìó£³¡¦£µ²¯±ß¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉµÚ¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤È¤ê¤Ã¤Ñ¤¯¤ì¤Ïµö¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢²ó¼ý¤Ï¤Û¤Ü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸ø»»¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÇË»º³«»Ï¼êÂ³¤¤Î·èÄê¸å¤Î¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤ÎÊÖºÑ·×²è¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¡¢ÉÍÅÄÁïÁ°»²±¡µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅÞ½êÂ°¤¹¤ë»Ý¤Î¾µÂú½ñÅù¤òÄó½Ð¤¹¤ëµÁÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶âÁêÅö³Û¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢£³¡¦£³²¯±ß°Ê¾å¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢´Éºâ¿Í¤ÏÂçÄÅ»á¤Î¼çÄ¥¤ÏÌµÍý¶Ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀÁµá¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÂçÄÅ»áÂ¦¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÌ¸»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó£±£·²¯±ß¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àººº¤µ¤ì¡¢Åö½é¤ÎÌó£±£±²¯±ßÁ°¸å¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï´Éºâ¿Í¤¬Äóµ¯¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹ÔÊý¤Ç¡¢ÂçÄÅ»á¤ÏÇÔÁÊ¤äÏÂ²ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢£³£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÂçÄÅ¤µ¤óÂ¦¤Ï¡ØÇË»º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤é»ÙÊ§¤¦¡Ù¤Î»ÑÀª¤«¤é¤ª¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¼çÄ¥¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¡×¡ÊºÄ¸¢¼Ô¡Ë¡£¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÇË»º¤ÎÅ¿Ëö¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£