¡Úºå¿À¡Û½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£²£µÆü¤Ë²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Ìó£±¤«·î´Ö¤ÎÆî¹ñ¤Ç¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ò½ª¤¨¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë½çÄ´¤Ç¤¤¤¤Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ã²½¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬àË×Æ¬áàÌÛ¤Ã¤ÆÀÑ¤àá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Î£Í£Ö£Ð¤Ë¤Ï°ÛÎã¤Î£¹¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Åê¼ê¤«¤é¤ÏÀÐ¹õ¡¢ÌÚ²¼¡¢°Ë¸¶¤òÁª½Ð¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£³¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡Ë°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ë¸¶¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌî¼ê¤«¤é°éÀ®Êá¼ê¡¦ÅèÂ¼¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â»û¡¢¸µ»³¡¢¾®Ìî»û¡¢ÃæÀî¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤Ãû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼ã¸×¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤¬Èà¤é¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë±þ¤¨¤ì¤ë¤À¤±¤Î¸«¶Ë¤á¤¬»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èà¤é¤Ï¤¤¤Ä¤âÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò°ìÊâ¤º¤Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Æî¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤À¸×¥Ê¥¤¥ó¤¬¡¢£²¥ê¡¼¥°À©¸å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£