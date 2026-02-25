ことし初めてとなるクルーズ船が25日、金沢港に入港しました。インバウンドが増加する一方で、交通機関や街なかの混雑対策にもさまざまな対策が取られていました。



重盛 友登 記者：

「あちらに見える巨大なクルーズ船『レガッタ号』が、金沢港にお目見えしました。金沢港への寄港は今年初、第一号となります」



全長約180メートル、700人近くの乗客を乗せたアメリカのクルーズ船「レガッタ号」。





ことし金沢港への寄港するクルーズ船の第1号で、ことしは過去最多となる65本の寄港が見込まれています。

コロナ禍を経てここ数年は、円安などを背景にインバウンドの需要は右肩上がり。



去年は過去最多となる約4万人の外国人が、クルーズ船で石川を訪れました。



船でやってくる外国人観光客は、ことしはさらに増える見込みです。



しかし、観光客の増加は、メリットだけではありません。



石川県商工労働部・北井 洋一 次長：

「乗客の分散化を図ることで、オーバーツーリズム対策に取り組んでおります」



ほとんどの乗客が訪れる金沢の、街なかの「オーバーツーリズム」への対策。

観光客が集中し続けると、地域社会に悪影響を及ぼしかねません。



そこで、対策の一手として石川県が取り組んでいるのは「周遊バスツアー」。



兼六園、ひがし茶屋街など市の中心部だけでなく、大野・金石など周辺のまちもツアーに組み込むことで、観光客を分散しようという取り組みです。



石川県商工労働部・北井 洋一 次長：

「観光スポットとしても魅力的な地域が金沢周辺にもありますので、まずそういったところの魅力を知っていただくことが重要かなと。そういった形で、オーバーツーリズム対策につながっていけばと思っております」



世界的に人気の兼六園や武家屋敷跡だけではない、まだまだ知られていない金沢の魅力。



さらには金沢に留まらず、加賀や能登など石川県全域を周遊してもらうことで、外国人観光客も地元の人も、気持ちよく過ごせる観光地を目指す取り組みが進められようとしています。

