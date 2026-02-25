KiiiKiii、日本でお忍びショッピング!?WEGO原宿店を訪問　ビジュアルモデル抜擢スペシャルインタビューも「本当に光栄」

5人組ガールズグループ「KiiiKiii」が、WEGOの2026年春ビジュアルモデルに起用された。

WEGO 2026 SPRINGのビジュアルモデルを務めるKiiiKiiiは、新曲『404 (New Era)』でのカムバック後、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』『SHOW CHAMPION』『ショー！音楽中心』で1位を獲得して3冠を達成。さらにMelOnのTOP100チャートでも1位を記録するなど、現在大きな注目を集めているグループだ。

【写真】KiiiKiii、“全員センター級”のビジュアル

また、YouTube Musicのデイリー・週間チャートやApple Musicの人気チャート、Bugs！のリアルタイム・デイリー・週間チャートなど、韓国主要音源プラットフォームで軒並み首位を独占。Spotifyでも「TOP 50 韓国」で1位、「Viral 50 韓国」で2位、さらには「Viral 50 グローバル」にもチャートインするなど、圧倒的な人気を見せている。

2月13日からは、KiiiKiiiの新しいビジュアルがWEGO全店舗に掲出されている。また、「WEGO Magazine KiiiKiii特別版＆オリジナルショッパーセット」は無くなり次第終了となるため、ファンの方はぜひ早めに近くの店舗へ足を運んでみてほしい。

KiiiKiii

ビジュアルモデル就任に伴い、KiiiKiiiのメンバー5人は揃ってWEGO 1.3.5... 原宿店およびWEGO 原宿本店を訪問。店内に掲げられた自身のビジュアルや装飾を実際にチェックしながら、ショッピングや撮影を楽しんだ彼女たちの様子をレポートする。

まずWEGO 1.3.5... 原宿店を訪れると、店内に流れる最新EP『Delulu Pack』の収録曲を口ずさみながら、自然体な笑顔で入店。入口近くのフォトスポットで撮影が行われ、2月13日から配布されるオリジナルショッパーを一足早く手に取ると、それぞれに喜びの表情を浮かべた。

オリジナルショッパーを持ったKiiiKiii

KiiiKiii一色に染め上げられた店内を見渡し、驚きの声を上げるメンバーたち。ここからは、それぞれ自由にショッピングを楽しんだ。5人は気になる商品を次々と手に取り、ショッパーに入れていく。中でもキャラクターとのコラボアイテムやカスタムグッズのコーナーには強い関心を示し、メンバー同士でアイテムを見せ合いながら「可愛い！」と声を掛け合う場面も見られた。

KiiiKiii仕様にデコレーションされた店内の鏡の前では、フィルムカメラを使った記念撮影も実施。ジユがシャッターを切り、5人のありのままの表情が収められた。

その後、店内奥のプリクラコーナー「プリパーク」へ移動し、日本ならではのプリクラを全員で体験。トレンドの平成レトロな機種を使い、この日の思い出をシールに残した。

プリクラを体験するKiiiKiii

続いてWEGO 原宿本店に移動すると、偶然居合わせたファンからは驚きの声が上がった。店内のタペストリーにサインを書き入れている最中、店内でKiiiKiiiからのスペシャルメッセージ音声が流れると、メンバーたちは嬉しそうな表情を滲ませた。最後に特大ウィンドウの前で記念撮影を行い、原宿でのストア訪問と撮影を締めくくった。

以下、KiiiKiiiのスペシャルインタビュー。

◇

Q.WEGO 2026 SPRINGのビジュアルモデルに選ばれた感想を聞かせてください。

ジユ：WEGO 2026 SPRINGのビジュアルモデルに選んでいただき、本当に光栄です。こんなに素敵なブランドとご一緒できて、とても幸せに思っています！WEGOとKiiiKiii、たくさんの応援をよろしくお願いします。

イソル：最初に撮影した時は、まだ実感が湧かず不思議な気持ちでしたが、実際に店舗を訪れて、私たちが撮影したビジュアルや商品を見た瞬間に「本当に始まったんだな」と感じました。WEGOと一緒に活動できて本当に幸せです。ぜひたくさんの関心と愛をお願いします！

Q.ウィンドウに「KiiiKiii」の写真が大きく掲出されていますが、実際にご覧になっていかがでしたか？

スイ：ウィンドウに大きく飾られている私たちの写真を実際に見て、とても不思議な気持ちでしたし、その大きさにびっくりしました。KiiiKiiiの写真がWEGOの日本店舗に掲出されるなんて、本当に光栄です。

ハウム：初めて見た時、とても綺麗に撮っていただいた写真が大きく展示されていて、本当に嬉しかったです。たくさんの方が気軽に通りながら見てくださるというのも、とても新鮮に感じました。

ハウム

Q.店内の鏡に貼られている「KiiiKiii」のデコレーションをご覧になった感想は？

キヤ：日本のWEGO店舗のあちこちに私たちの顔が飾られていて、とても嬉しくてワクワクしました。鏡も可愛くデコレーションされていて、「素敵なフォトスポットにしたい！」と思って、サインもさせていただきました。

ジユ：まるで夢のようで、とても不思議で幸せな気持ちでした。日本各地のWEGOに私たちの姿が飾られていると思うと、さらにテンションが上がりました！

Q.WEGOは今回が初来店でしたか？実際に訪れてみた感想を教えてください。

スイ：初めての来店でした！実際に行ってみると、可愛いアイテムが本当にたくさんあって、好みど真ん中のものばかりで選ぶのが大変でした。お店の雰囲気もとても素敵で、ずっと撮ってみたかったプリクラも体験できて楽しかったです。

ハウム：今回初めてWEGOに行ったのですが、見どころがとても多くて驚きました。ひとつのジャンルだけでなく、本当に幅広いアイテムが揃っていて、見ているだけでも楽しかったです。そして、自分たちの写真が店内に飾られているのを見て、不思議で嬉しい気持ちになりました。

スイ

Q.今回WEGOで購入したアイテムの中で、特にお気に入りは？

ジユ：欲しいアイテムが多すぎて本当に迷いました…！全部素敵でしたが、特にお気に入りを選ぶならニットとバッグです。 イソル：可愛い靴が本当に多くて色々選んだのですが、普段使いしやすそうでとても気に入っています！

スイ：撮影や店舗訪問の時に履いていたブーツを購入したのですが、デザインも可愛くて履き心地も良く、一番のお気に入りです。

ハウム：普段から気軽に履けるスニーカーを購入しました。履き心地がとても良くて、大満足です！

キヤ：とても可愛いヘアアイテムをたくさん購入しました！ヒョウ柄やブラックが好きなのですが、まさに私のスタイルにぴったりなアイテムが多くて嬉しかったです。

キヤ

Q.店内で日本のプリクラを撮影されていましたが、いかがでしたか？

キヤ：日本に来るとよくプリクラを撮るのですが、メンバーみんなで撮るのは初めてだったので、より楽しくてたくさん笑いました。

ジユ：やっぱり日本のプリクラは特別に楽しいですね！メンバー全員で撮るとさらに盛り上がって、プリクラならではの雰囲気を思いきり楽しめました（笑）。大切に持ち帰って、宿舎に貼ろうと思います！

Q.この春、特に注目しているファッションアイテムはありますか？

イソル：春はまだ肌寒い日もあるので、ある程度厚みのあるアウターも必要ですよね。WEGOには好みに合わせて選べるアウターがたくさんあるので、春に向けて選ぶのが楽しみです。靴も本当に可愛かったです！

スイ：春ならではのジャケットに注目しています。WEGOには素敵なアウターがたくさんあるので、この春たくさん着られそうです。

イソル

Q. 食べ物や遊びなど、最近メンバーの間で流行っていることはありますか？

ハウム：普段から服や靴をシェアすることが多いのですが、最近は練習の時に履きやすいスニーカーがメンバー内で流行っています。

キヤ：最近はみんなフルーツにハマっています！いろいろなお店から注文して、感想をシェアするのが楽しいです。

Q.1月26日に2nd EP『Delulu Pack』がリリースされましたが、どんなアルバムになりましたか？カムバックへの意気込みもお願いします。

ジユ：KiiiKiiiならではのユーモアあふれる想像力で、楽しいエネルギーをお届けしたいという想いを込め、さまざまなジャンルと魅力の楽曲を詰め込んだアルバムです。今回のカムバックを通して、たくさんのTiiiKiii（ファンの名称）の皆さんをKiiiKiiiの世界に引き込めたら嬉しいです！

イソル：“New year, new KiiiKiii”にふさわしい、新しい姿で戻ってきました。KiiiKiiiのアイデンティティであり、伝えたいメッセージでもある「自分らしく生きる」というテーマを、KiiiKiiiらしく表現できたアルバムだと思います。このアルバムをきっかけに、より多彩な音楽的挑戦と影響力を広げていけたら嬉しいです。

ジユ

Q.ファンの皆さんへメッセージをお願いします。

スイ：TiiiKiiiの皆さん！WEGO 2026 SPRINGのビジュアルは見てくれましたか？可愛いアイテムが本当にたくさんありますよね！私たちKiiiKiiiも大好きなWEGO、ぜひたくさん愛してください！

ハウム：TiiiKiiiのみんな！今回KiiiKiiiがWEGOの広告モデルを務めることになりました。普段から大好きなWEGOと一緒に活動できて本当に光栄です。これからのWEGOとKiiiKiiiの新しい姿も、ぜひ楽しみにしていてください！

KiiiKiii

レポート・インタビュー：サイトウマサヒロ

写真：TOYOHIRO MATSUSHIMA