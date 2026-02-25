BTSワールドツアーのライブビューイングチケット先行抽選受付が開始、入場者特典配布も決定

BTSのワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」の韓国公演（4/11）、日本公演（4/17・18）が、全国の映画館でライブビューイングされることが決定した。

BTSが2022年にラスベガスで幕を閉じたツアー以来、約4年ぶりとなる大規模公園は、韓国・高陽総合運動場公演を皮切りに、南米、北米、欧州、アジアなどを2026年から2027年にかけて巡る。

世界中から注目を集める本ツアーより、4月11日の韓国・高陽総合運動場公演、4月17日、18日の日本・東京ドーム公演のライブビューイングが決定。日本での公演は、2019年7月に開催された「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION」以来、約7年ぶりとなる。

チケットは本日（2月25日）18時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付が開始。さらに、ライブビューイング限定の入場者特典の配布も発表された。特典の詳細は近日発表予定となっている。

主催：HYBE JAPAN

企画：BIGHIT MUSIC

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

© BIGHIT MUSIC / HYBE / HYBE JAPAN. All Rights Reserved.