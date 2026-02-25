短くてもOK！LINEで彼女を喜ばせるワンフレーズ９パターン
カップル同士のやり取りに便利なLINEですが、「気の利いた文が書けない」といった理由から、苦手意識を持つ男性は少なくありません。短文でも彼女を喜ばせるには、どんなポイントを押さえればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「短くてもOK！LINEで彼女を喜ばせるワンフレーズ」をご紹介します。
【１】普段無口なくせに、突然愛をささやく「大好きだよ、ぎゅー」
「何言ってんだか、と思いつつ顔がニヤける」（20代女性）というように、愛情をそのまま言葉にしたセリフは、彼女を笑顔にさせるようです。気恥ずかしくても「抱きしめる擬音」などを加えることで、短文でも情感豊かなメッセージを伝えられそうです。
【２】誕生日の深夜0時に、誰よりも早く「おめでとう」
「私のために起きて待っててくれたことが嬉しい」（10代女性）というように、彼女の誕生日に合わせたバースデーメッセージは、内容が短くても「一番早いこと」が感動を呼ぶようです。0時ジャストに送信ボタンを押せるように待機しておきましょう。
【３】風邪ひいたかも…と伝えただけで「今すぐそっち行くから！」
「本当に心配してくれてるのが伝わる」（20代女性）というように、緊急時に「すぐにそばへ行く」と宣言する行動力は、心細くなっている彼女を深く安心させるようです。即座に動けない場合は、「大丈夫？今すぐは無理だけどあとで行く」と告げるだけで、心の支えになるでしょう。
【４】悩みをさんざん聞いてもらったあとで「いつでも頼ってほしい」
「私のことを見守ってくれてる感じがすごい」（20代女性）というように、彼女の悩みやグチを受け止めたあとに「力になりたい」と意思表示すると、非常に心強く思ってもらえるようです。彼女が困っているときほど、愛情と頼り甲斐をアピールするチャンスでしょう。
【５】失敗して落ち込んでいるときに「そういうところも好きだよ」
「自分の欠点も肯定してくれてる気がする」（20代女性）というように、自己嫌悪でナーバスになっている彼女には、下手なフォローやアドバイスより「そこも好きだ」という一言が刺さるようです。「どこが？」と聞かれたら、真剣に悩む姿勢を褒めるとよいでしょう。
【６】残業続きの自分を心配して「無理しないでね」
「彼の優しさに触れると、キツくても頑張ろうって思える」（20代女性）というように、彼女が疲れているときに体調を気遣うメッセージを送ると、元気を注入してあげられるようです。彼女が無理してカラ元気を振り絞っているときほど、感激は大きくなるでしょう。
【７】楽しいデートを過ごして別れたあとに「今日もかわいかったよ」
「面と向かって言われるのもいいけど、これもイイ！」（20代女性）というように、彼女のかわいさを褒め称えるセリフは、LINEを通じてなら照れずに言いやすいようです。シンプルな一言で済ますことで、必要以上にキザになるのも避けられそうです。
【８】３日続けて会えなかった夜にポツリと一言「声が聞きたい」
「ぶっきらぼうに甘えてる感じがたまらない」（20代女性）というように、文字のやり取りだけでは満たされない想いを素直に伝える一言は、彼女に「愛されている実感」を与えるようです。直後に電話をかけて「おやすみ」と告げれば、自分の存在の大きさをかみしめてもらえるでしょう。
【９】試験前など、ここ一番のときに背中を押してくれる「頑張れ！」
「不安なときに応援してくれるのってすごく嬉しい」（10代女性）というように、緊張している彼女を勇気づけるメッセージは、短くても強い印象を残すようです。試験本番の１時間前など、不安がピークに達しそうなタイミングで送ると、ありがたみが増すでしょう。
リアルタイムでやり取りできるLINEの特性を活かし、短くても心のこもった一言を考えたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から13日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
