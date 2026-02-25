５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ」のＩＬＭＡＲＩ（イルマリ）とＳＵが２５日、都内で映画「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ ―２５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＭＥＭＯＲＹ―」（３月６日公開、金井紘監督）の舞台あいさつ付き上映会に出席した。

今年３月にデビュー２５周年を迎え、活動休止を予定しているグループの歴史をたどったドキュメンタリー。劇中では５人で箱根旅行に行く様子も収められているが、ＳＵはカメラが回ってないところで号泣していたと告白。ＩＬＭＡＲＩは「しゃべらなくなったなと思ったら泣き出した。その後のカラオケではテンション高いから本当情緒不安定だなって」と苦笑いした。

活動２５年で変化あったか問われると「基本、あまり変わってない。１０代のときの友達みたいな関係でやってきた」と回答。一方で「それぞれの生活が変わっていったりとか、年を重ねて一緒に遊ぶ感じがなくなってきた。仕事のときしかわちゃわちゃすることがなくなった」と漏らした。

３月２０〜２２日には東京・トヨタアリーナでラストライブも行う。今の心境について「終わったら燃え尽き症候群みたいになっちゃうかなって」とこぼしていた。