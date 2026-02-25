５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ」のＩＬＭＡＲＩ（イルマリ）とＳＵが２５日、都内で映画「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ ―２５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＭＥＭＯＲＹ―」（３月６日公開、金井紘監督）の舞台あいさつ付き上映会に出席した。

今年３月にデビュー２５周年を迎え、活動休止を予定しているグループの歴史をたどったドキュメンタリー。ＩＬＭＡＲＩは「金井さんが上手に編集して良い映画になった。僕たちのキャラクターが良くわかると思う」と感謝し、ＳＵも「２５周年の人生の集大成を作っていただいたと思うんですね。何回も見返したいなと思う映画を作っていただきました」と泣きまねをしながらかみ締めた。

２０１８年に一度活動を休止し、今春から一年限定で活動を再開した５人。５月の復帰ステージ時の心境についてＩＬＭＡＲＩは「やっとここまでこれたなとという思い。楽しみな気分でいたんですけどＳＵさんの緊張が伝わってきた」と回想。ＳＵは「恥ずかしいんであの日だけキャップかぶった。ヘルペスができたり、痛風になったり満身創痍（そうい）だった。２日前から緊張で寝られなくて」と明かした。

さらに、ＩＬＭＡＲＩは「泣いてくれているお客さんがいて、俺たち見て泣くところあるかな？と思った」とジョークを飛ばしつつ「それだけ待ってくれたんだなと思ってうれしかったですね」としみじみ。何度も感謝の念を口にしていた。