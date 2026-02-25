２５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日、自民党所属の衆院議員全員に「当選祝い」としてカタログギフトを贈った問題について、参院本会議での代表質問で「１人分約３万円、合計３１５人分」と事実を認めたうえで「法令上問題はない」と述べたことを報じた。

当選議員への贈呈を巡っては、昨年３月に石破茂首相（当時）が当選１回の衆院議員１５人と会食した際に１０万円分の商品券を配ったことで「国民の感覚からかけ離れたということは率直に認めなければならない」と陳謝した。今回の件について、コメンテーターで出演のフリーアナウンサーでタレントの高橋真麻は「受け取りを拒否された方もいるみたいですけど、こうやって報道されたり批判されたりすることが想像できなかったのかなってのが、ちょっと不思議ですし…」とまずコメント。

「なんなら１５００円くらいの高市早苗まんじゅうとかを配っていたっていう方が好感度が上がりそうなのに、なんで、わざわざ好感度が下がることをやってるんだろうって」と疑問を呈していた。