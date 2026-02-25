ジャパンスタッドブックインターナショナルは、地方所属馬として２００６年のオーシャンＳを制したネイティヴハートが、２月２５日に２８歳で死んだことを同日、発表した。北海道日高町のキクチファームで繋養され、余生を過ごしていた。

同馬はオーシャンＳの重賞昇格１年目に馬群を縫うように力強い脚で伸びてＶ。昇格前の２００３年以来の勝利で、同一レースで３年ぶり、１８戦ぶりの復活勝利だった。その０６年は内田博幸騎手（当時は南関東所属）とのコンビで単勝１４番人気、１３９・５倍の人気薄で３連単の配当が２１６万円超となる大波乱の立役者となった。

８歳での勝利は、現在も同レースの最年長勝利記録。単勝１万３９５０円での勝利も、現在でも同レースの最高払戻金額として残っている。

父スターオブコジーン、母ポトマックチェリー（父ノーザンテースト）で、１９９８年に北海道新冠町の明和牧場で誕生。岩手の水沢競馬所属で２歳時に地元で無傷の連勝を続けた後、中央のアイビーＳを勝利。以降、２度の転厩はあったが、９歳での現役引退まで地方馬のまま、「地方の雄」として中央を中心に走り続けた。

通算５２戦７勝。中央で４０戦は地方馬としては最多の数字。中央で４勝はコスモバルクと並ぶ最多タイの記録となっている。