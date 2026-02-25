中古車ならコンパクトカー並みの予算で

美しい上級サルーン、アルファ・ロメオ・ジュリアの発売から、もう10年が経過した。数10億ポンドという巨額を投じたジョルジオ・プラットフォームを採用し、同ブランドでは1980年代以来となる後輪駆動で、運転の楽しさが追求されている。

【画像】10年経た美貌 アルファ・ロメオ・ジュリア クワドリフォリオにGTAm 四角い初代も 全131枚

生産終了も噂されたが、バッテリーEVの次世代が仕上がるまでの延命が決定。2027年まで、注文できることへ喜んだ読者はいらっしゃるだろう。同時に中古車なら、コンパクトカー並みの予算で迎え入れることも、可能になってきた。



アルファ・ロメオ・ジュリア（フェイスリフト前／英国仕様）

これまで小改良を何度か受けているものの、登場から殆ど変わらないスタイリングは今でも魅力的。塗装色は更新され、2023年に片側へ3灯並ぶLEDヘッドライトを得ているが、年式を問わず美しいことに変わりはない。

他方、インテリアはアップデートで大幅に変化。当初の内装はアウディA4へ及ばず、8.8インチのタッチモニターはBMW 3シリーズへ劣っていた。それでも、2023年にメーターパネルもモニター式に。物理スイッチが多いのは強みといえる。

サルーン屈指の鋭敏さ 信頼性も低くない

ジュリアのエンジンで主力となっているのが、2.0L 4気筒ガソリンターボ。200psか280psを発揮し、車重1.5tと軽いサルーンを活発に走らせる。燃費も14.0km/L前後と良好で、最高峰だと評価できるFRシャシーとの相性も素晴らしい。

沈着な姿勢制御で、操舵感はサルーン屈指なほど鋭敏。操縦系の調和した重み付けが、操る自信を引き上げる。握りやすいステアリングホイールには豊かなフィードバックが伝わり、アクセルとブレーキのペダルも扱いやすい。

ステアリングコラムへ固定された金属製パドルを弾き、ZF社製8速ATのギアを選べば、良く回るエンジンを一層楽しめる。信頼性が低くないことも、強みといえる。



アルファ・ロメオ・ジュリア（フェイスリフト前／英国仕様）

英国編集部のオススメは、充実装備のスーパーやスペチアーレ、ベローチェだろう。2.2Lディーゼルも、悪くないチョイス。予算が許すなら、ハイエンドのクアドリフォリオを選びたい。もっとも、どのジュリアでも鮮やかに日常を彩ることは間違いない。

新車時代のAUTOCARの評価は？

ドイツ御三家が退屈だとお感じなら、ジュリアへ目を向けてみて欲しい。称賛すべき部分が、多いことへ気付けるはず。完成度では及ばなくても、ファッショナブルでスポーティ。周囲とは異なる、新鮮な喜びを得られるだろう。（2016年5月12日）



アルファ・ロメオ・ジュリア（フェイスリフト前／英国仕様）

オーナーの意見を聞いてみる

マイク・ジョーンズ氏

「BMW 3シリーズから、ジュリアのヴェローチェへ乗り換えたのは、2019年でした。イタリアンな魅力に惹かれたんですが、期待が裏切られたことはありません。ステアリングやシャシーバランスは素晴らしく、BMWより自分の評価は高いですよ」



アルファ・ロメオ・ジュリア（フェイスリフト前／英国仕様）

「内装は豪華といえず、タッチモニターはアップデートを受けるまで反応が遅かったですが、運転姿勢は完璧。シートの座り心地も抜群です。信頼性は高いようで、現在の走行距離は8万kmですが、定期的な整備だけで済んでいます」

購入時に気をつけたいポイント 電気系統

初期の右ハンドル車では、ECUへ雨水が侵入することがあった。深刻な故障に繋がり、修理は高額だったが、多くは対策済み。警告灯やセンサー類のエラーは、珍しくない。

タッチモニターは、初期型でフリーズしがち。スマートフォンとの連携は、2020年から対応。2018年から2019年のモデルなら、ディーラーで連携を可能にしてもらえる。

エンジン



アルファ・ロメオ・ジュリア（フェイスリフト前／英国仕様）

ラジエターホースのクランプが緩み、クーラントが漏れ、オーバーヒートへ至ることがある。ターボの不調による排気ガスの曇り、燃料ポンプからの異音にも注意したい。

サスペンション

足回りからの異音は珍しくない。保証期間が切れていても、英国のディーラーでは通常より安価に対策してくれるようだ。ブレーキの状態にも注意したい。

知っておくべきこと

もし筆者がジュリアを選ぶなら、アダプティブダンパーにLSD、サンルーフ、スポーツシート、ハーマン・カードン社製ステレオ、金属製シフトパドルを装備した1台を探すだろう。理想はクワドリフォリオ（QV）。アクラポビッチ・マフラーのサウンドも堪能したい。

ジュリアは毎年のように改良を受けており、予算の範囲で新しい年式を選ぶのがベター。ユーロNCAPの評価は5つ星で、総じて安全性は高い。

英国ではいくら払うべき？ 8000ポンド（約168万円）〜1万4999ポンド（約314万円）

主にベーシックな初期のジュリアが、英国では売られている価格帯。

1万5000ポンド（約315万円）〜2万7999ポンド（約587万円）

殆どのジュリアの中古車は、英国ではこの価格帯に属する。状態良好で高スペックなガソリンだけでなく、ディーゼルも選べる。

2万8000ポンド（約588万円）以上



アルファ・ロメオ・ジュリア 2.0T ルッソTi（2020年式／英国仕様）

クワドリフォリオを狙うなら、この価格帯から。3灯式LEDヘッドライトを得た、2023年以降の通常のジュリアも含まれる。状態の良い後期のクワドリフォリオは、まだ5万ポンド（約1050万円）以上するようだ。

英国で掘り出し物を発見

アルファ・ロメオ・ジュリア 2.0T ルッソTi（英国仕様） 登録：2020年 走行距離：6万4300km 価格：1万9975ポンド（約419万円）

コンフォート寄りの赤いジュリア。座り心地の良いシートとウッドトリムで、車内は上品な雰囲気にまとまっている。正規ディーラーでの整備履歴が整った、1オーナー車だ。