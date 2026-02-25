最新の「住みたい街ランキング」。躍進したのが、「千葉県・船橋」です。駅前のタワーマンションは、最高で7億円。強気な価格の背景は？

「住みたい街ランキング、1位は横浜です」

きょう発表された関東の住みたい街ランキング。「横浜」「大宮」「吉祥寺」など常連がランクインするなか、注目を集めたのが千葉県の「船橋」です。

東京駅から最短で25分の船橋が、今回12位に躍進したのです。

人気になった背景には、ある法則が…

SUUMO 池本洋一 編集長

「『の』の字理論があるが、まさにそれが今起こっている」

東京都心から神奈川、多摩、埼玉へと『の』の字を描くように人気が波及し、船橋に到達したというのです。

駅前には、百貨店や大型スーパー。少し足を伸ばせば、ショッピングモールの「ららぽーと」もあります。中古マンション相場は、およそ4700万円で、都心よりは安く購入できるのが人気の理由です。

そんな船橋に、いま異変が起きています。

記者

「駅から徒歩2分のところで、大型開発が進められています。タワーマンションが建つのですが、最高価格は7億円を超えるということです！」

千葉県で最も高い51階建てのタワマン。モデルルームを見せてもらいました。

記者

「重厚感のあるドアですね」

待っていたのは、高さ3.2メートルの開放的な空間。最高価格の部屋は、広さおよそ134平米で、7億2900万円。

大和ハウス工業 マンション事業部 細川智史 課長

「季節によっては富士山が。南だと海が見える」

キッチンは、5口のコンロ。都心の高級物件をしのぐゴージャスさです。

このタワマンでは、677戸のうち、半分以上が「1億円」超えです。

東京・足立区在住

「船橋なのに1億？船橋って東京ですか？」

船橋市在住

「千葉千葉」

船橋市在住

「1億も払うんだったら東京とか住んで、もっと交通の便が良いところに住んだ方が良いかな」

いったい、どんな人が購入しているのでしょうか？

大和ハウス工業 マンション事業部 細川智史 課長

「地元の経営者層の方とか医師の方々とか。千葉県最高層、一番高い建物に価値観を感じていただいてる」

「千葉でナンバーワン」という称号。地元の富裕層によるセカンドハウスなどの需要も強いといいます。

こうした郊外の億ション。実は首都圏各地で広がっているのです。

神奈川県の海老名や本厚木、埼玉県の浦和や川口、千葉県の柏など。主要ターミナル駅で再開発プロジェクトが行われ、億ションが続々と誕生しています。

都心から郊外へ。億ションブームは続くのでしょうか？