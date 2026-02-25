千葉･船橋が躍進！「住みたい街ランキング」で12位 駅前には7億円超のタワマンも “億ション”ブームは都心から郊外へ
最新の「住みたい街ランキング」。躍進したのが、「千葉県・船橋」です。駅前のタワーマンションは、最高で7億円。強気な価格の背景は？
「住みたい街ランキング、1位は横浜です」
きょう発表された関東の住みたい街ランキング。「横浜」「大宮」「吉祥寺」など常連がランクインするなか、注目を集めたのが千葉県の「船橋」です。
東京駅から最短で25分の船橋が、今回12位に躍進したのです。
人気になった背景には、ある法則が…
SUUMO 池本洋一 編集長
「『の』の字理論があるが、まさにそれが今起こっている」
東京都心から神奈川、多摩、埼玉へと『の』の字を描くように人気が波及し、船橋に到達したというのです。
駅前には、百貨店や大型スーパー。少し足を伸ばせば、ショッピングモールの「ららぽーと」もあります。中古マンション相場は、およそ4700万円で、都心よりは安く購入できるのが人気の理由です。
そんな船橋に、いま異変が起きています。
記者
「駅から徒歩2分のところで、大型開発が進められています。タワーマンションが建つのですが、最高価格は7億円を超えるということです！」
千葉県で最も高い51階建てのタワマン。モデルルームを見せてもらいました。
記者
「重厚感のあるドアですね」
待っていたのは、高さ3.2メートルの開放的な空間。最高価格の部屋は、広さおよそ134平米で、7億2900万円。
大和ハウス工業 マンション事業部 細川智史 課長
「季節によっては富士山が。南だと海が見える」
キッチンは、5口のコンロ。都心の高級物件をしのぐゴージャスさです。
このタワマンでは、677戸のうち、半分以上が「1億円」超えです。
東京・足立区在住
「船橋なのに1億？船橋って東京ですか？」
船橋市在住
「千葉千葉」
船橋市在住
「1億も払うんだったら東京とか住んで、もっと交通の便が良いところに住んだ方が良いかな」
いったい、どんな人が購入しているのでしょうか？
大和ハウス工業 マンション事業部 細川智史 課長
「地元の経営者層の方とか医師の方々とか。千葉県最高層、一番高い建物に価値観を感じていただいてる」
「千葉でナンバーワン」という称号。地元の富裕層によるセカンドハウスなどの需要も強いといいます。
こうした郊外の億ション。実は首都圏各地で広がっているのです。
神奈川県の海老名や本厚木、埼玉県の浦和や川口、千葉県の柏など。主要ターミナル駅で再開発プロジェクトが行われ、億ションが続々と誕生しています。
都心から郊外へ。億ションブームは続くのでしょうか？