民間による資金調達は始まったばかりですが、県議会では、建設工事の着工スケジュールについて質問が出されました。鈴木知事「資金調達のめどと建設工事についてでありますが、目標金額の達成は県民や企業の皆様の幅広い理解の表れでもあり、本事業を推進するための前提条件になるものと認識していることから、資金調達に一定のめどがついてから進めるべきものと考えております」県は、秋田市が主体となって施設を整備することが望ましいという見解を示しています。一方、秋田市は、県がこの見解を変えなければ整備のあり方をめぐる協議から撤退する構えです。妥協点が見い出せない中、鈴木知事は、県の方針を変えるかどうかについて明言を避けました。鈴木知事「たたき台だというふうに私は思っていますので、それをしっかり秋田市長にもご理解いただいてまずは協議をしていく。対決姿勢でなくてですね、どっちが勝つか負けるかとかそういうことではなく、力を合わせてこの問題なんとか道筋をつけていこうじゃないかというアプローチを私はしていきたいと思っております」鈴木知事はこう述べたうえで、現在出そろっている3者の考えをもとに事務レベルでのすり合わせを進める姿勢を示しました。