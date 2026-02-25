24日夕方から25日朝にかけて県内では住宅火災が相次ぎました。



鹿角市と湯沢市でそれぞれ1人の遺体が見つかっています。



鹿角市では市営住宅の一室で火事がありました。



出火したのは、鹿角市尾去沢の金澤容子さん68歳が住む部屋です。



警察と消防によりますと25日午前5時半すぎ、「家が燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。



火は約3時間後に消し止められましたが、この火事で、棟続きの総2階建ての鹿角市営住宅のうち金澤さんが暮らす部屋が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。





金澤さんは1人暮らしで、火事のあと連絡がとれなくなっています。隣接する人が住んでいない部屋の一部も焼けました。現場はJR鹿角花輪駅から西に約1.5キロの住宅地の一角です。湯沢市では、24日夕方住宅から激しい炎が上がりました。火事があったのは、湯沢市深堀の井上ミサさん、89歳の住宅です。湯沢警察署の調べによりますと、24日午後5時半ごろ、煙が出ているのを近所の人が発見し119番通報しました。火は約5時間半後に消し止められましたが、木造一部2階建ての住宅1棟と物置小屋1棟を全焼し、住宅の焼け跡から1人の遺体が見つかりました。井上さんは60代の息子と2人で暮らしていて、火事の後、井上さんと連絡が取れなくなっています。井上さんは足が不自由で普段はつえを使っていたということです。息子は外出していて無事でした。警察は、発見された遺体は井上さんとみて、身元の確認を進めるとともに消防と火事の原因を調べています。