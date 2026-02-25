前田敦子「撮影をしていて好きな人がほしくなった」“最後の写真集”ネット書店で3日連続1位を記録
2月13日に発売した『前田敦子写真集 Beste』。“大人の恋”をテーマに“過去最大露出”にも挑戦した本作は、Amazonの「タレント写真集」ランキングにて、発売日から3日連続で1位を記録するなど、大きな反響を呼んでいる。
その反響とファンの皆様に感謝を込めて、最新中面カットを2月24日から3月1日まで6 日間連続で解禁！
“過去最大露出”にも挑戦した意欲作
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田敦子さん。
昨年、芸能活動20周年を迎えた彼女が、「これが最後」と語るメモリアル写真集『前田敦子写真集 Beste』（読み方：べステ）を発売。本作は、2012年以来、実に約14年ぶりとなる写真集だ。
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろした。
30代女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。
「どっぷりと大人の恋愛に浸ってほしい」
本作のテーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす、親密で繊細な世界観を目指した。
前田は、「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っています。私自身も撮影をしていて、好きな人がほしくなりました。ウィーンは『好きな人と来たいな』『こんなところに連れてきてくれたら絶対に好きになっちゃう』という妄想が膨らむ素敵な街でした」とコメント。
「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と
過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころだ。
プロフィール 前田敦子(まえだあつこ)
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビューし、AKB48劇場の舞台に立つ。2006年のインディーズデビュー以降、約5年間にわたりセンターを務め、“絶対的センター”として国民的な人気を獲得。2012年にグループを卒業後は、俳優として表現を続けている。2025年に芸能活動20周年を迎えた。
【書籍概要】
■タイトル：『前田敦子写真集 Beste』
■発売日：2026年2月13日
■定価：3300円（税込）
■判型：A4
■ページ数：144ページ
■発行：株式会社講談社