ベニーハナが、3DDYを迎えた新曲「The Heart Part 2」を配信リリースした。

本楽曲は、恋愛関係のなかで生まれる迷い、不安、そして相手を信じようとする気持ちを、静かな語り口で描いたもの。すべてを自分でコントロールしようとする姿勢を手放し、相手に歩幅を合わせていく瞬間に焦点を当てている。

気持ちを言葉にすることへのためらいや、距離が縮まることで生まれる不安を抱えながらも、関係を続けていくために心を開いていく過程が、透明感のあるボーカルと余白のあるサウンドによって表現されている。

派手な表現を避けながら、感情の動きを具体的な場面として描くソングライティングに定評があるベニーハナ。本作でも、親密な関係がどのように形づくられていくのかを、等身大の視点で描いている。さらに、3DDYによる音数を抑えたアレンジによって、ボーカルや言葉が自然に前に出る構成となっている。

本楽曲は、関係を続けるために必要な忍耐や誠実さを、日常の感覚に近いかたちで描いた楽曲として、静かに耳に残る作品だ。

（文＝リアルサウンド編集部）