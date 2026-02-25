池田エライザ、ぱっつん前髪×和装の優美な姿に反響「美しすぎる」「いろっぺぇ」
モデル・俳優の池田エライザ（29）が24日、自身のインスタグラムを更新。艷やかな和装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「いろっぺぇ」ぱっつん前髪×和装を披露した池田エライザ
池田は「@chivasregaljp のイベントにサプライズで」とつづり、自身がアンバサダーを務めるスコッチウイスキー「シーバスリーガル」のイベントにサプライズで登場した際のオフショットを公開。
光沢のある金色のカーテンを背に、シックな黒地の着物に身を包んだ池田がたたずんでいる。着物には、全体に葡萄柄の刺繍、金色の華やかな文様が施されており、洗練された大人の色香を感じさせる着こなしだ。池田は片手を顔の近くに添え、遠くを見つめるようなアンニュイな表情を浮かべており、その優美な立ち姿が強調されている 。
この投稿には、「美しすぎ」「カッコいい」「和装も似合う 綺麗です」「素敵な着物ですね」「いろっぺぇ…」などの声が寄せられている。
