25日午後6時7分ごろ、熊本県、大分県、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は四国沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、熊本県の産山村と熊本高森町、それに熊本美里町、大分県の佐伯市と竹田市、宮崎県の延岡市、門川町、宮崎美郷町、それに高千穂町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□熊本県

産山村 熊本高森町 熊本美里町



□大分県

佐伯市 竹田市



□宮崎県

延岡市 門川町 宮崎美郷町

高千穂町

■震度1

□熊本県

阿蘇市 南阿蘇村 合志市

西原村 山都町 上天草市



□大分県

豊後大野市 日田市 国東市

大分市 別府市 臼杵市

津久見市



□宮崎県

日向市 西都市 高鍋町

新富町 川南町 宮崎都農町

椎葉村 日之影町 宮崎市

日南市 串間市 国富町

都城市 小林市 えびの市

三股町



□島根県

益田市



□広島県

広島中区 呉市 廿日市市

江田島市 府中町



□山口県

防府市



□愛媛県

宇和島市 伊方町 愛南町



□高知県

宿毛市 土佐清水市 黒潮町



□福岡県

久留米市



□鹿児島県

鹿屋市 大崎町 錦江町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。