25日午後6時7分ごろ、熊本県、大分県、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は四国沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、熊本県の産山村と熊本高森町、それに熊本美里町、大分県の佐伯市と竹田市、宮崎県の延岡市、門川町、宮崎美郷町、それに高千穂町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□熊本県
産山村　熊本高森町　熊本美里町

□大分県
佐伯市　竹田市

□宮崎県
延岡市　門川町　宮崎美郷町
高千穂町

■震度1
□熊本県
阿蘇市　南阿蘇村　合志市
西原村　山都町　上天草市

□大分県
豊後大野市　日田市　国東市
大分市　別府市　臼杵市
津久見市

□宮崎県
日向市　西都市　高鍋町
新富町　川南町　宮崎都農町
椎葉村　日之影町　宮崎市
日南市　串間市　国富町
都城市　小林市　えびの市
三股町

□島根県
益田市

□広島県
広島中区　呉市　廿日市市
江田島市　府中町

□山口県
防府市

□愛媛県
宇和島市　伊方町　愛南町

□高知県
宿毛市　土佐清水市　黒潮町

□福岡県
久留米市

□鹿児島県
鹿屋市　大崎町　錦江町

