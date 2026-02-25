熊本県、大分県、宮崎県で最大震度2の地震 熊本県・産山村、熊本高森町、熊本美里町、大分県・佐伯市、竹田市
25日午後6時7分ごろ、熊本県、大分県、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は四国沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、熊本県の産山村と熊本高森町、それに熊本美里町、大分県の佐伯市と竹田市、宮崎県の延岡市、門川町、宮崎美郷町、それに高千穂町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□熊本県
産山村 熊本高森町 熊本美里町
□大分県
佐伯市 竹田市
□宮崎県
延岡市 門川町 宮崎美郷町
高千穂町
■震度1
□熊本県
阿蘇市 南阿蘇村 合志市
西原村 山都町 上天草市
□大分県
豊後大野市 日田市 国東市
大分市 別府市 臼杵市
津久見市
□宮崎県
日向市 西都市 高鍋町
新富町 川南町 宮崎都農町
椎葉村 日之影町 宮崎市
日南市 串間市 国富町
都城市 小林市 えびの市
三股町
□島根県
益田市
□広島県
広島中区 呉市 廿日市市
江田島市 府中町
□山口県
防府市
□愛媛県
宇和島市 伊方町 愛南町
□高知県
宿毛市 土佐清水市 黒潮町
□福岡県
久留米市
□鹿児島県
鹿屋市 大崎町 錦江町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。