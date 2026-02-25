³ÚÅ·¡¢¥«¡¼¥É¤ä¾Ú·ô¤ò¶ä¹Ô»±²¼¤Ë¡¡¶âÍ»»ö¶ÈºÆÊÔ¡¢¥¢¥×¥ê¤â°ìËÜ²½¤Ø
¡¡³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï25Æü¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î»±²¼¤Ë³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤ä³ÚÅ·¾Ú·ô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ò½¸Ìó¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£10·î¤Þ¤Ç¤ÎºÆÊÔ´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¶ä¹Ô»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç³ÚÅ·¶ä¹Ô¤«¤éÄã¶âÍø¤Ç»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤ò°ìËÜ²½¤·¤ÆÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¿ô¤Ï1763Ëü¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤ò¸Ø¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÜµÒ¤¬ÊÝÍ»ñ»º¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥«¡¼¥ÉÈ¯¹ÔËç¿ô¤Î3300ËüÄøÅÙ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¿ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡À¸Ì¿ÊÝ¸±¤äÂ»³²ÊÝ¸±¤ÏºÆÊÔ¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¡£³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë¶âÍ»»ö¶È¤ÎºÆÊÔ¸¡Æ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£