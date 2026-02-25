『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「商品券めぐり混乱 市長が陳謝 『並んだのに買えない』」についてお伝えします。

◇

今月20日、熊本県の商業施設にできた長蛇の列。

お目当ては物価高対策として熊本市が発行した「プレミアム付き商品券」です。

しかし、朝6時半から並ぶも買えなかった人は...

「（並んでいる列の）際に来て、ダメですと言われても『はあ？』となります」

「少しでも家計を助けようと思って来るから」

長時間、列に並んでも購入できない人が続出する事態に、購入できた人は...

「とてもありがたいんですけど、公平性を考えると、別の方法がよかったかもしれないと思う所はある」

「みんなまんべんなく行き渡るといい」

熊本市によりますと「平日だと買いに行けない」「並んでも買えなかった」という意見が複数件寄せられているということです

こうした事態に熊本市の大西市長は…

熊本市・大西一史市長

「ここまでの混乱になるとは、もう 本当に申し訳ないですが、想定しておりませんでした」

「とにかく急いで、皆さんに少しでも、家計の足しにつながるような方法がないかということで考えましたので、その点が時間的に焦ったということは、非常に今回反省点」

今後の対策として、これから販売する商品券については抽選にするなどして、販売方法を検討するとのことです。