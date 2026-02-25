キタニタツヤ、4月より放送開始のTVアニメ『日本三國』OPテーマに新曲「火種」が決定!！
キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のOPテーマを務めることが決定、新曲「火種」を書き下ろした。
小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、シリーズ累計発行部数約70万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。
本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信が決定。2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送が開始される。
楽曲「火種」が使用された第2弾予告が公開となっているので、ぜひチェックしてほしい。
＜キタニタツヤ コメント＞
この足で地面を蹴って進むにはざらざらした大地の摩擦が必要なように、
小さな火がより強く燃えるには向かい風を食う必要があるように。
我々は自らを妨げようとする力すら糧にして生きています。
幾度も選択を重ね、正しいと信じた道を貫いて、
今はまだはっきりとは見えないその先に目を凝らし続ける人々への賛歌です。
●作品情報
TVアニメ『日本三國』
配信情報
2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信
2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始
放送情報
2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始
＜イントロダクション＞
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
文明が崩壊した近未来の日本。
国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。
しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。
後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！
【キャスト】
三角青輝：小野賢章
阿佐馬芳経：福山潤
東町小紀：瀬戸麻沙美
龍門光英：山路和弘
賀来泰明：中村悠一
平殿器：長嶝高士
藤3世：木村太飛
輪島桜虎：津田美波
ナレーション：潘めぐみ
【原作】
原作：松木いっか「日本三國」(小学館「マンガワン」連載)
【スタッフ】
監督：寺澤和晃
シリーズ構成：内海照子
キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留隆彦
美術監督：田村せいき
色彩設計：小針裕子
撮影監督：木舩颯人
2D/特効:加藤楓菜
筆文字：桐山琴羽
編集：今井大介(JAY FILM)
3D監督：小川耕平
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：Kevin Penkin
制作：スタジオカフカ
製作：日本三國製作委員会 Co-produced with Amazon MGM Studio
OPテーマ
キタニタツヤ「火種」
＜キタニタツヤ Profile＞
2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。
2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。
©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会
関連リンク
TVアニメ『日本三國』公式サイト
https://www.nipponsangoku.com
キタニタツヤ オフィシャルサイト
https://tatsuyakitani.com/
