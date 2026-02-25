２５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日、自民党所属の衆院議員全員に「当選祝い」としてカタログギフトを贈った問題について、参院本会議での代表質問で「１人分約３万円、合計３１５人分」と事実を認めたうえで「法令上問題はない」と述べたことを報じた。

当選議員への贈呈を巡っては、昨年３月に石破茂首相（当時）が当選１回の衆院議員１５人と会食した際に１０万円分の商品券を配ったことで「国民の感覚からかけ離れたということは率直に認めなければならない」と陳謝した。今回の件について、コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「（当選議員）全員というのは前代未聞だけど、ちょこちょこやるっていうのは慣習としてやっちゃったのかなとも思う」と発言。

その上で「今回、法律的に一切問題はないじゃないですか。そして、やりすごされて忘れられていくんですよ。そこにだまされちゃいけないと思います。こういうものの背景を探るべきだと思います」と続けると「政党支部なんでなんら法律的に問題ない。それは高市総理のおっしゃる通りなんだけど、じゃあ、第二の政治家個人の財布とも言われる政党支部にどれだけの原資があるのかと言ったら政党交付金の分割だけじゃなくて、多大なる献金があるわけですよ。献金が原資になってる。去年の国会においても高市総理は支部への献金は私個人の献金とは違う、別物だと言ってるわけです」と指摘していた。