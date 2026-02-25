新鮮なネタで握られたおいしそうな寿司、そして、時間をかけて煮込まれたタンシチュー…。どれもプロの技が光る一品ですが、実はこれ……「冷凍食品」なんです。



日々、驚きの進化を続ける冷凍食品ですが、その需要も激増していて冷凍食品の生産額は、2024年に1.3兆円と過去最高を更新。10年前の2014年と比べ1.3倍に増えています。



そこには、これまでの「とにかく手軽に」という利便性だけでなくこだわり抜いた本格的な料理や味に満足度が上がり、さらに冷凍技術の向上によりワンプレートで異なる料理が楽しめるなど現代のライフスタイルに合った商品が次々と登場していることにあります。





（代表取締役 上野 拓さん）「ちょっとお値段が張ると普通のレストランの上にいってしまう原材料がすごくいいんです」（買い物客）「同じチンできるものだったら、素材も優秀なのでうちではよく食べてます。きょうも実は食べてきました」「every.life」は…キーワードは高品質化！？進化がスゴすぎる冷凍食品の最新トレンドを大調査します。見たら食べたくなる「究極のワンプレート」とは？冷凍食品の最新トレンドを大調査。まずは県内に31店舗を展開する「フードマーケット･マム」へ。精肉店がルーツのため、肉の鮮度と安さが自慢の人気スーパーですがここ1～2年で特に力をいれているのが「冷凍食品コーナー」。なんと、売り場はこれまでの3倍の広さに拡大しているといいます。（代表取締役 上野 拓さん）「どんどん冷凍食品のニーズが上がっているのと、年々おコメの高騰とか、時短・手間いらずということで冷凍食品が活況です」ここ数年のコメの価格高騰を受け、チャーハンやピラフなどコメを使った商品が特に売れているそうですが、人気の理由は価格高騰だけではないようで…。（買い物客）「母が一人暮らししているので」（買い物客）「今まで一人分を作ったことがなくて、急に一人分になったから、どのくらいの量を買っていいかわからなくなっちゃって、だんだん冷凍食品に慣れてきて、こういうものを買っておけば楽だと思って」食べたい時に必要な量だけ食べられる冷凍食品が人気を集めているといいます。中でも1人分のご飯とおかずがワンプレートになっている商品は、そのまま温められ、調理や片付けの手間を減らし、栄養バランスが整った食事ができると…今大注目なのです。しかも、値段がほぼワンコインというのもうれしいポイント。さらに他にも、驚きの進化系商品があるそうで…。（代表取締役 上野 拓さん）「極論いうと、下手なレストランに行くより全然商品のクオリティが上をいってますね」中でも驚きのクオリティになっているというのが、パスタ。お客さんに話を聞いてみると。（買い物客）「スパゲッティは割といい商品があるので、お昼を食べるとき楽にできるのと、サラダなどを添えたりすればレストランに行ったような気になるので、そういう気分も味わえる」進化が止まらない冷凍食品。技術の進化でラインナップも増え、それに伴い人気も急上昇する中冷凍食品の専門店も登場しています。これはイオンスタイル富士宮店の中にある「@FROZEN（アットフローズン）」。取り扱う冷凍食品は、通常のスーパーの2倍となる、約1,500品目。おなじみの商品はもちろん、全国各地から厳選されたご当地スイーツやファミリーレストランの料理が気軽に味わえる商品から、味にとことんこだわった高級志向の商品まで並びます。（イオンスタイル富士宮 店長 山本 拓生さん）「冷凍食品といいますと、「簡単便利」という需要があったんですが、考えられないようなものが、冷凍技術によって急速冷凍で商品として扱えるようになりましたので、『こんな旅行に行った時の商品があるの？』とか『今はやっているこんな商品がここにあるね』、という風に、身近で食べられて良いとお声をいただいています」あっと驚く商品の中でも、子どもたちに大人気のスイーツが…。（買い物客）「イチゴ味です」韓国発の「3Dフルーツアイス」。まるで本物の果物のようなビジュアルが話題のスイーツです。他にも週に2～3回は買いに来るという常連客の一押しが…。（常連客）「お寿司、優秀です。彩りがいいのでお弁当に使える。冬場のお弁当にいい」なんとお寿司が冷凍に。カニやアナゴ、しめ鯖など約10種類楽しめる押し寿司。レンジで3分加熱したあと、10分ほど熱を冷ませば、出来立ての風味が再現されるといいいますが…スタジオの皆さん、食べて感想をお願いします。そして、この店でも、今商品数を増やしているのが「ワンプレート」。中でも「究極のワンプレート」と言われる最上級の商品が。それが、JALの機内食として提供されていた人気メニュー「ごろっとチキン南蛮」。ごはんとおかずが一度に味わえる手軽さはもちろん、本来飛行機に乗らなければ食べられない食事が、自宅にいながら旅気分も味わえるワンプレートです。他にも、特別な日を彩るこんな商品も…。（イオンスタイル富士宮 店長 山本 拓生さん）「フランス料理とかイタリア料理でコース料理ってよくあると思うんですけど、高級料理店の味が、そのまま再現できるぐらい技術が高まったということで、申し分なく家で食べることができます」ご褒美フルコースは、全24種類から好きなモノを選んで自分だけのコースが作れるシリーズ。中でもおすすめのメイン料理が「厚切り牛タンのごろごろシチュー赤ワインソース」。厚切り牛タンを濃厚なソースで22時間煮込んだ味わいが、そのまま冷凍されています。これもスタジオの皆さん、食べて感想をお願いします。今後も冷凍食品需要は右肩上がりとなりそうですが、どんなものがトレンドになってくるのでしょうか？（イオンスタイル富士宮 店長 山本 拓生さん）「海外旅行とか国内旅行とか行かなくても、郷土料理であったり、はやっている食べ物が冷凍の技術によって店舗で扱えるようになったので、トレンドとか地産地消のものが今後流行ってくるのではないか」今驚きの進化を続ける冷凍食品。簡単･便利はもちろん、自分へのご褒美に、ちょっとリッチなグルメを楽しんでみるのはいかがですか？