東海大相模時代の福田拓翔

　首都大学野球リーグの名門・東海大は２５日、２０２６年度の新入生を発表した。

　東海大相模（神奈川）のエースで１５０キロ右腕だった福田拓翔投手や、同校の外野手で高い打撃センスを誇り、昨夏の神奈川大会決勝・横浜戦では織田翔希から右越え３ランを放った中村龍之介外野手、東洋大姫路（兵庫）では甲子園を沸かせ、阪神の「代打の神様」桧山進次郎氏が名前の由来で話題となった白鳥翔哉真（ひやま）外野手らが名を連ねた。

　新入部員は下記の通り。

【投手】

岩寺翔義（富山第一）

宇佐美球児（西条）

川崎稜太（東海大菅生）

小松原健志（東海大静岡翔洋）

臼井夏稀（龍谷大平安）

高木竜之介（神村学園）

高橋英汰（東海大札幌）

田中息吹（智弁和歌山）

辻田志龍（東海大甲府）

中林龍成（東海大高輪台）

永山大悟（東海大大阪仰星）

西田陽（大阪桐蔭）

浜田悠斗（郁文館）

福田拓翔（東海大相模）

藤本勇太（英数学館）

矢吹太寛（東海大札幌）

横山義賢（常総学院）

【捕手】

川島孝太（東海大静岡翔洋）

鈴木賢有（東海大札幌）

出水伸之輔（東海大甲府）

船背海翔（帝京第三）

川辺謙信（市和歌山）

武井寛悟（平塚学園）

【内野手】

石沢琉聖（聖光学園）

今井蓮（智弁学園）

岡山泰生（東海大相模）

狩塚光陽（佼成学園）

古知屋航平（向上）

近藤大輝（智弁学園）

高橋弘季（星稜）

林洸太（桐生第一）

日賀琉斗（東海大相模）

本多渉真（東海大静岡翔洋）

山口聖夏（東海大札幌）

【外野手】

伊藤龍栄（東海大静岡翔洋）

貝原大馳（大垣日大）

久保稜太（八戸学院光星）

近藤真旺（東海大菅生）

下畑皓平（高山西）

白鳥翔哉真（東洋大姫路）

中村龍之介（東海大相模）

野上夕輔（東海大福岡）

松本潤哉（篠山産）

【学生コーチ】

関塚礼（向上）

村田遼之介（東海大熊本星翔）

【マネジャー】

猪俣莉那（東海大浦安）

岡本梨那（東海大静岡翔洋）