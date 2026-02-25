【大学野球】東海大が新入生発表 東海大相模の１５０キロ右腕に「横浜・織田撃ち」好打者、東洋大姫路の白鳥翔哉真ら逸材ズラリ
首都大学野球リーグの名門・東海大は２５日、２０２６年度の新入生を発表した。
東海大相模（神奈川）のエースで１５０キロ右腕だった福田拓翔投手や、同校の外野手で高い打撃センスを誇り、昨夏の神奈川大会決勝・横浜戦では織田翔希から右越え３ランを放った中村龍之介外野手、東洋大姫路（兵庫）では甲子園を沸かせ、阪神の「代打の神様」桧山進次郎氏が名前の由来で話題となった白鳥翔哉真（ひやま）外野手らが名を連ねた。
新入部員は下記の通り。
【投手】
岩寺翔義（富山第一）
宇佐美球児（西条）
川崎稜太（東海大菅生）
小松原健志（東海大静岡翔洋）
臼井夏稀（龍谷大平安）
高木竜之介（神村学園）
高橋英汰（東海大札幌）
田中息吹（智弁和歌山）
辻田志龍（東海大甲府）
中林龍成（東海大高輪台）
永山大悟（東海大大阪仰星）
西田陽（大阪桐蔭）
浜田悠斗（郁文館）
福田拓翔（東海大相模）
藤本勇太（英数学館）
矢吹太寛（東海大札幌）
横山義賢（常総学院）
【捕手】
川島孝太（東海大静岡翔洋）
鈴木賢有（東海大札幌）
出水伸之輔（東海大甲府）
船背海翔（帝京第三）
川辺謙信（市和歌山）
武井寛悟（平塚学園）
【内野手】
石沢琉聖（聖光学園）
今井蓮（智弁学園）
岡山泰生（東海大相模）
狩塚光陽（佼成学園）
古知屋航平（向上）
近藤大輝（智弁学園）
高橋弘季（星稜）
林洸太（桐生第一）
日賀琉斗（東海大相模）
本多渉真（東海大静岡翔洋）
山口聖夏（東海大札幌）
【外野手】
伊藤龍栄（東海大静岡翔洋）
貝原大馳（大垣日大）
久保稜太（八戸学院光星）
近藤真旺（東海大菅生）
下畑皓平（高山西）
白鳥翔哉真（東洋大姫路）
中村龍之介（東海大相模）
野上夕輔（東海大福岡）
松本潤哉（篠山産）
【学生コーチ】
関塚礼（向上）
村田遼之介（東海大熊本星翔）
【マネジャー】
猪俣莉那（東海大浦安）
岡本梨那（東海大静岡翔洋）