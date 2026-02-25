◆第３０回たんぽぽ賞・重賞（２月２５日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル、不良）

３歳馬による九州産馬限定競走に１１頭（佐賀４、笠松１、ＪＲＡ６＝ピックアップラックが競走除外）が出走し、５番人気の青海大樹騎手が騎乗のアッシュアール（牡３歳、佐賀・池田忠好厩舎、父コパノチャーリー）が制覇した。序盤は最後方から進めて徐々にポジションを上げると、最後の直線では豪快に伸びて差し切った。勝ちタイムは１分３０秒９。

１０番人気で単勝３８８・８倍のリリーベネット（小林凌騎手）が２着で、地元佐賀の馬のワンツー決着となった。３番人気のラムールデュヴォン（遠藤汰月騎手）が３着で、ＪＲＡ勢の最高着順だった。単勝１・４倍で断然人気のカラクニダケ（飛田愛斗騎手）は最後の直線で差を詰められず、５着に敗れた。

３連単が２０６万２５９０円だったのを始め、馬単が２８万１５３０円と大荒れ。そのほか枠連が１１万３１００円、馬連が９万７５０円、ワイドの２−４が２万１０５０円、４−１２が１万６４８０円、３連複が６万１７２０円が万馬券となった。

青海大樹騎手（アッシュアール＝１着）「行き脚がなかったですが、勝ててうれしいです。レース間隔は空いたけど、追い切りを２本して、乗った感じはいつも通り悪くなかったです。

（作戦は）本当はもうちょっと前づけできたら良かったのですけど、意外と後ろからになったけど、そのぶん折り合いがついて最後はいい脚を使ってくれました。３、４コーナー回ったあたりで徐々に前とくっついて、直線に入ったときにとらえそうなので、よかったです。

（自身の重賞初勝利）重賞を取るまで時間がかかったけどこうやって、それでも初重賞を取らせていただき、感謝の気持ちとうれしい気持ちでいっぱいです。この馬とずっとコンビを組んできて、３勝目、させてもらって、九州産でこの地で勝てたので良かったです。使うたびに競馬も上手になって力をつけているので、今後、楽しみな１頭です。これからますます活躍できるジョッキーになるので、応援をよろしくお願いします」