森田剛、かつてハマっていたものを告白 スタジオからもツッコミ「やりすぎ」「もはや選手」 現在は「もう見たくもない」とバッサリ
俳優の森田剛（47）が22日深夜放送のフジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』に出演。かつてハマっていたスポーツを明かした。
【写真】共演したシウマ氏＆藤間爽子との3ショットが公開された森田剛
この日森田は俳優・日本舞踊家の藤間爽子（31）と共にゲスト出演。占い師・シウマ氏から携帯電話の下4ケタの数字から導き出される占いを受けた。
シウマ氏から「何かにハマったらとことんプロレベルまで極める」と指摘された森田は、「細かい作業が好き」「同じことの繰り返しが好き」と自身について伝えるも、「途中で飽きません？」と指摘されると、「飽きたら一生やりたくない」「あんなに夢中になってたのに、ある瞬間から“もういい”って言う…」と“飽きっぽい”ことを告白。
スポーツが好きで、ずっとサッカーをやっていたという森田だが、「芸能界に入った瞬間からサッカーはもういい」となったと明かし、さらにはボウリングにもハマっていたことも告白。「1日15ゲームぐらいやっていた」といい、スタジオの池田美優からはそくざに「やりすぎじゃない!?」とツッコまれていた。
さらには「1人で行っていた」「マイボールを7、8個持っていた」ことも告白し、藤間からは「（もはや）選手」と笑いながら言われていた。
しかし「それもある瞬間からやらないってなって。もう見たくもないですね」とバッサリ。藤間からも「そこまで嫌いになる!?」と驚かれるも「興味がなくなる」と語り、シウマ氏の占いからも「あまり後ろを向かないのが特徴」と指摘されていた。
【写真】共演したシウマ氏＆藤間爽子との3ショットが公開された森田剛
この日森田は俳優・日本舞踊家の藤間爽子（31）と共にゲスト出演。占い師・シウマ氏から携帯電話の下4ケタの数字から導き出される占いを受けた。
シウマ氏から「何かにハマったらとことんプロレベルまで極める」と指摘された森田は、「細かい作業が好き」「同じことの繰り返しが好き」と自身について伝えるも、「途中で飽きません？」と指摘されると、「飽きたら一生やりたくない」「あんなに夢中になってたのに、ある瞬間から“もういい”って言う…」と“飽きっぽい”ことを告白。
さらには「1人で行っていた」「マイボールを7、8個持っていた」ことも告白し、藤間からは「（もはや）選手」と笑いながら言われていた。
しかし「それもある瞬間からやらないってなって。もう見たくもないですね」とバッサリ。藤間からも「そこまで嫌いになる!?」と驚かれるも「興味がなくなる」と語り、シウマ氏の占いからも「あまり後ろを向かないのが特徴」と指摘されていた。