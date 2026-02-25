ファンケルの新クレンジングオイルをお得に試せる！組み合わせ自由のプレゼント企画は見逃せない。

2026年2月25日現在、ファンケルの公式オンラインストアでは、対象商品の購入で「新・マイルドクレンジング オイル ミニボトル（20mL 約10回分）」がもらえるキャンペーンを開催しています。

一足早く進化を実感

公式オンラインストアもしくは直営店舗で、対象商品の中から化粧液と乳液を同時購入すると、「新・マイルドクレンジング オイル ミニボトル（20mL 約10回分）」がもらえます。

必要なうるおいを残し、不要な汚れをしっかり落とす独自技術「セレクトクレンズテクノロジー」を採用した、8代目の「新・マイルドクレンジング オイル」は、3月17日に発売。

さらに進化を遂げたクレンジングオイルを、持ち運びに便利なミニサイズでいち早く試せるチャンスです。

対象ラインは以下の通り。

・toiro バイタライジング【40代〜向け】

・エンリッチプラス

・ビューティーブーケ【エイジングケア】

・ビューティーブーケ【美白エイジングケア】

・ブライトニング

・モイストリファイン

・toiro バランシング【20・30代向け】

・BC（直営店舗のみ）

・アクネケア（直営店舗のみ）

・乾燥敏感肌ケア（直営店舗のみ）

なお、しっとりタイプとさっぱりタイプの組み合わせは自由です。

ミニボトルの配布は、1人1個、1回限り。

数量限定のため、無くなり次第終了となります。

