バスケ女子日本代表、W杯出場懸けイスタンブールへ…フジテレビが予選全5試合を放送・配信

フジテレビは2月25日、女子日本代表（FIBAランキング11位）が出場する「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選」を放送・配信すると発表した。地上波では注目の3試合を放送し、FODおよびCS放送では全試合を生中継する予定だ。

同予選は2026年9月にドイツ・ベルリンで開催されるワールドカップ出場権を懸けた予選で、トルコ・イスタンブールで実施。すでに出場権を得ているオーストラリア（同2位）を除き、上位3カ国が本大会出場権を獲得するレギュレーションとなっている。

コーリー・ゲインズHC率いる日本は、カナダ（同7位）や開催国のトルコ（同16位）など実力が拮抗する強豪と激突する。チームは宮澤夕貴をキャプテンに、髙田真希らベテラン勢に加え、代表復帰を果たした渡嘉敷来夢や町田瑠唯、さらには成長著しい若手の融合で5大会連続15回目の出場を目指す。

地上波では3月11日のハンガリー（同20位）戦、3月12日のオーストラリア戦、3月17日のアルゼンチン（同27位）戦を放送予定。CS放送「フジテレビNEXT」とFODでは、トルコ戦やカナダ戦を含む全試合をライブ配信する。

解説には三好南穂や矢野良子らが出演し、一部試合では宮崎早織、馬瓜エブリンがスペシャル解説として登場予定。制作陣は、“AKATSUKI JAPAN”がワールドカップ出場権を掴み取る瞬間を届けるべく、万全の体制で中継に臨むとしている。

【放送・配信予定（日本時間）】



・3月11日（水） 日本 vs ハンガリー



地上波：25時45分～27時45分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月12日（木） 日本 vs オーストラリア



地上波：26時15分～28時15分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月14日（土） 日本 vs トルコ



CS（フジテレビNEXT）、FOD：26時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月15日（日） 日本 vs カナダ



CS（フジテレビNEXT）、FOD：23時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月17日（火） 日本 vs アルゼンチン



地上波：24時55分～26時55分



CS（フジテレビNEXT）、FOD：20時20分～（LIVE）※中継開始時間調整中

・3月27日（金） 総集編



地上波：26時55分～27時55分

【動画】バスケ女子日本代表のキャプテンに選ばれた宮澤夕貴