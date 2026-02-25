あいみょんがメジャーデビュー10周年を記念し、これまでにリリースしたオリジナルアルバム5作品をアナログレコード化および再プレスする。

今回、初めてアナログ化されるのは1st～3rdアルバムの3作品。4月29日に1stアルバム『青春のエキサイトメント』、5月20日に2ndアルバム『瞬間的シックスセンス』、6月24日に3rdアルバム『おいしいパスタがあると聞いて』がアナログリリースされる。

さらに、現在入手困難となっている4thアルバムと5thアルバムのアナログ盤も再プレスが決定。7月22日に4thアルバム『瞳へ落ちるよレコード』、8月26日に5thアルバム『猫にジェラシー』が発売される。

全5作品ともに12インチ、2枚組、180g重量盤仕様で制作され、全アルバムがカラーバイナル仕様でプレスされる。いずれも完全生産限定盤であり、なくなり次第販売終了となる。

また、今回のリリースでは初の試みとして、各アルバムに専用QRコード付きの『あいみょん 10th Anniversary CARD』を封入。QRコードを通じてスペシャル特典へ応募できる企画も行われる。詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）